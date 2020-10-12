Günümüzde artık her üreticinin kendi kablosuz kulaklık modeli var. Bu mantıklı, çünkü bir şekilde tüketicileri mini ekosisteminizde tutmak zorundasınız. Sorun şu ki, Huawei'nin ekosistemini satması artık daha zor bir hale geldi. Bu nedenle aksesuarlarına ve ekstralarına çok daha büyük bir önem veriyor. Google Play Hizmetlerini telefonlarında arayan pek çok kişi var.

Huawei FreeBuds Pro ise bir yıl önce piyasaya sürülen FreeBuds 3 kulaklıklarının devamı niteliğinde. Burada yine AirPods Pro benzeri bir tasarım var. Dışardan baktığınızda farkı ilk başta anlamanız da zor.

Tabi AirPods Pro yerine Android telefonunuzla çok daha yakın çalışan kablosuz kulaklıklar isteyebilirsiniz. Herhangi bir Android odaklı Bluetooth kulaklıkta olduğu gibi FreeBuds Pro, Android akıllı telefonunuzla daha sıkı entegrasyonu sayesinde cazip bir olasılık olabilir. Peki tasarım ve performans anlamında nasıllar?

TASARIM

FreeBuds Pro, kapalı kulak içi yerleşimli ANC özelliğine sahip ilk FreeBuds modeli. Kulaklık aynı zamanda köşeli gövdeli ilginç, 'Kübik İkonik' bir tasarıma sahip. Bununla birlikte, kulak içi bileşenler kıvrımlı ve rahat silikon kulak tıkaçları, kulağa güvenli bir şekilde oturtmada harika bir iş çıkarıyor. Silikon uçlar günlük hayatta kulaklıkların kulağımda sabit kalmasına yardımcı olsa da egzersiz sırasında terle birlikte düşme eğilimi gösteriyorlar.

Tasarımın dezavantajı, FreeBuds Pro'nun şarj çantasından çıkarılmasının gerçekten zor olması. Hatta bunu yaparken kulaklığı birkaç kez yere düşürdüğüm anlar da oldu.

FreeBuds Pro'yu Karbon Siyahı, Seramik Beyazı ve Gümüş Buz renk seçeneklerinden biriyle satın alabilirsiniz. Siyah ve beyaz tomurcuklar, onu pazarın geri kalanından ayırmaya yardımcı pek olmayabilir. Ancak gri renk gerçekten göze hoş geliyor ve kulakta da güzel duruyor.

Siyaha ek olarak mat gri-gümüş kaplama da parmak izlerine biraz eğilimli. Bu bir şikayet değil ama dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu tomurcuklar, telefonunuza dokunmadan da size kontrol gücü sağlıyor. Şöyle ki her bir gövde üzerindeki kuvvet sensörü sayesinde akıllı etkileşim, size ANC modları arasında geçiş yapma, ses seviyesini ayarlama, müzik parçalarını çalma, duraklatma ve atlamanın yanı sıra her bir tomurcuktan gelen aramaları yanıtlama ve reddetme gücü veriyor.

Sıkıştırma kontrolü burada yeni. Ancak hızlıca kaydırmak ve dokunmak istediğinizde sorunlar ortaya çıkıyor.

Benzer kulaklıkların dışa bakan kısımlarını kaydırmaya ve dokunmaya alışkın olduğunuzda bu hareketleri gerçekleştirmek biraz garip oluyor.

Cihazınızdaki AI Life uygulamasından tüm kontrolleri büyük ölçüde özelleştirebilirsiniz. Bu, neredeyse tüm yeni Huawei aksesuarlarının ve akıllı cihazlarının merkezi. Oldukça sezgisel ve kavraması yeterince kolay. Yine de EQ ayarlarını özelleştirmek için hiçbir seçeneğin olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Taşıma çantasının çok daha küçük olmasını istediğim anlar oldu. Huawei FreeBuds Pro’nun kasası çok büyük olmasa da piyasadaki diğer markalara kıyasla gerçekten büyük. Sony WF-SP800N kadar büyük değil tabi ki!

PERFORMANS

Huawei FreeBuds Pro, 11 mm'lik büyük ultra manyetik dinamik sürücülerle geliyor ve ses kalitesi de oldukça etkileyici. Huawei ayrıca, sürücünün hareketinin yüksek hacimlerde bozulmaya neden olmamasını sağlayan mekanik bir ses dengeleme sistemi geliştirdi.

FreeBuds Pro'nun kutusundan çıkan üç farklı boyutta kulak ucu ve mobil uygulamadaki kulaklığın size olan uyumunun sıkı olup olmadığını bildiren bir özellik sayesinde, pasif gürültü önleme devam ediyor.

40DB aktif gürültü iptali, ortamınızın ortam gürültüsüne bağlı olarak üç seviyede (Rahat, Genel ve Ultra) çalışıyor. Dinamik gürültü engelleme ile bunlar arasında kendiniz geçiş yapabilir veya kararları vermek için tomurcuklara bırakabilirsiniz.

Rahat mod, az gürültülü yerler için kullanılabilir ve en az işe yarayan mod da bu gibi. Genel mod, arka plan gürültüsünü konfor seviyeme yetecek kadar düşürdü. Ancak Ultra seçeneği işleri bir adım daha ileri götürüyor. Tüm gün gürültülü bir mekanik klavye kullanırken podcast'leri dinlerken bu modu açtığımda anahtarları hırpalama sesi yumuşak tıkırtılara dönüştü. Bu da aslında yaptığım işe büyük ölçüde odaklanmama yardımcı oldu.

Genel modu parklarda veya kamusal alanlarda kullanırken de yeterince faydalı buldum. Ancak kalabalık bir kafedeyken kulağınıza giren sesi azaltmaya yardımcı olması için Ultra moduna ihtiyaç duyabilirsiniz.

Diğer birçok kablosuz kulaklık bası artırmaya çalışırken, Huawei FreeBuds Pro onlarla geçirdiğim zamanı daha keyifli hale getirdi. İyi izolasyonla, ses profilinde bol miktarda nüans vardı. Mid’ler ve güçlü olmayan basları da bu kulaklıkla duyabilirsiniz. Vokal odaklı parçaları dinlerken, arka plan sesi ve ana vokaller arasında mükemmel bir ayrım vardı.

Parçaların enstrümantal kısımları da ANC etkinken aşırı kapalı hissettirmiyor. Ses profili çoğu türe uygun. Aslında Huawei FreeBuds Pro harika bir günlük ses sunuyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Huawei FreeBuds 3'e göre ses kalitesinde önemli adımlar atılmış.

Kirin A1 ses çipinin ne kadar bir faydası olduğundan emin değilim, ancak video izlerken gecikme bir sorun olmadı. Gövde tasarımı ayrıca, bir Android cihaz kullanıyorsanız, aramalarda veya akıllı telefonunuzda Google Asistan'ı etkinleştirirken hoş ve net bir şekilde duyulacağınız anlamına geliyor.

Çağrı kalitesi, FreeBuds 3'ün belirlediği trendi sürdürüyor. Bu da çok iyi demek. Hassas arama içi gürültü engelleme ve ses almak için çift mikrofon burada sağlam bir iş çıkartıyor. Rüzgarlı bir havada ve arka plan trafiğinin yoğun olduğun bir günde test ettiğimde ses kalitesi mükemmeldi. Karşı taraf sesimi rahatça duyabiliyordu. Genel olarak konuşursak, aramalar için kablosuz bir kulaklık peşindeyseniz, bunlar listenizin en tepesimde olmalı.

PİL ÖMRÜ

Pil ömrüne gelirsek, Qi kablosuz şarjı destekleyen kılıfla yaklaşık 30 saat ayakta kalabiliyorsunuz. Ben ise bir hafta içinde, gürültü engellemeyi oldukça kapsamlı bir şekilde kullanırken şarj etmeye gerek kalmadan bu kulaklıkla yaklaşık 20 saati geçebildim. Gürültü engelleme maksimuma çıktığında şarj başına altı ila yedi saat pil ömrü alıyordum.

Huawei FreeBuds Pro'yu şarj etmek için fişe takılmasına gerek yok. Ters şarjı destekleyen bir akıllı telefonla da onu şarj edebilirsiniz. Evet şarj işlemi yavaş ama anı kurtarabilir.

Bunlara ek FreeBuds Pro hızlı bir şekilde şarj da olabiliyor. Pilinizi 23 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100'e çıkarabilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

FreeBuds Pro, sağlam sesi, bir kulak içi kablosuz kulaklıktan deneyimlediğim en iyi arama içi ses kalitesiyle birleştiriyor.

Rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatı göz önüne alındığında FreeBuds Pro, AirPods Pro’ya karşı ciddi bir alternatif oluşturuyor.

Huawei FreeBuds Pro’ya 1499 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

AirPods Pro'dan daha ucuz

Harika ses kalitesi

Mükemmel arama kalitesi

Etkili ANC





Eksileri

Tomurcukları kutudan çıkarmak zor

IP derecelendirmesi yok