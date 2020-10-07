Huawei FreeBuds Pro Türkiye’de ön satışa açıldı

Tasarımsal açıdan direkt olarak Apple AirPods Pro gibi görünen Huawei FreeBuds Pro kablosuz kulaklık, firmanın alandaki en güçlü çözümü konumunda yer alıyor. Toplam üç farklı renk seçeneği bulunan ürün, merkezinde firmanın yeni nesil diğer giyilebilir ürünlerinde de yer alan Kirin A1 işlemciyi taşıyor ve Bluetooth 5.2 bağlantı kullanıyor.

FreeBuds Pro, AirPods Pro gibi ANC yani aktif gürültü engelleme ile geliyor. Firmanın resmi açıklamasına göre kulaklığın ANC özelliği dinamik olarak çalışıyor. Yani Huawei FreeBuds Pro, gürültü engelleme seviyesini bulunulan ortama göre sürekli olarak otomatik şekilde değiştirebiliyor.

Huawei FreeBuds Pro, 40 dB'lik gürültü giderme oranıyla dikkat çekiyor. Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında geçiş yapabileceği anlamına geliyor.

Her kulaklıkta 52.5 mAh pil taşıyan FreeBuds Pro, Apple AirPods Pro benzeri şarj haznesiyle geliyor. Bu hazne kablosuz şarj desteğini taşıyor. Modelin ANC ile 4,5 saat, ANC olmadan ise tam 8 saatlik bir pil ömrü bulunuyor. Bu da çok iyi görünüyor. Hazne ile beraber toplam kullanım ANC ile 20 saat, ANC olmadan 30 saat deniyor.

Ürünün, online mağazaya özel avantajlı tekliflerle ve vade farksız 6 ayda ödeme seçeneği ile birlikte ön satışa sunulduğu ifade edildi.

Bununla birlikte; 5-14 Ekim tarihleri arasında alışveriş yapacak olan kullanıcıların, ön ödeme esnasında 50 TL depozito verdiklerinde ürünün kalan fiyatı üzerinden 50 TL daha indirim kazanacakları belirtildi. Ürünü satın aldıktan sonra kullanıcı yorumunu paylaşan tüketicilerin ise kazanacakları kupon ile ‘Huawei Mini Hoparlör’ ya da ‘Huawei Band 3e’yi sadece 1 TL karşılığında alabileceklerine işaret edildi.