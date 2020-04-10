Huawei ile Google arasındaki kriz hala çözülmedi. Kendi uygulama mağazası AppGallery'e yatırım yapan Huawei, geçtiğimiz aylarda Google Play Hizmetleri'ne alternatif olarak Huawei Mobile Services'i (HMS) de kullanıma sunmuştu.

Huawei şimdiyse Fransız arama motoru Qwant ile iş birliğine gittiğini açıkladı. Bundan böyle Avrupa'da Google yerine Qwant arama motoru Huawei akıllı telefonlarda yerini alacak. Yakında satışa sunulacak olan Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus gibi yeni Huawei modellerinde Qwant ön yüklü olarak gelecek.

Qwant, Avrupa’da yaşayan ve Huawei telefon kullanan kullanıcılara daha verimli ve elverişli aramalar sağlamak için özel olarak optimize edildi. Kullanıcılar, AppGallery'den Qwant uygulamasını indirip kullanabilecek.







