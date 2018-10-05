Huawei Honor 7C fiyatı ve özellikleri nedir?

Son zamanların en moda telefonu haline gelen Huawei'nin yeni modeli Honor 11 Ekim'de A101 mağazalarında satışa çıkıyor. 3 kameraya sahip olan telefonun fiyatı 1399 TL olacak. Peki özellikleri neler?

Huawei Honor 7C Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, A101 ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Türkiye pazarı için yeni bir marka olan Honor olarak, genç neslin talebini karşılayacak yeni ürünleri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen perakendecisi A101 gibi bir ortağa sahip olmak bizi çok mutlu ediyor. Honor 7C, gelişmiş özelliklere sahip, 1399 TL gibi uygun bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapıyor. Uygun fiyat etiketini, heyecan verici teknolojilerle harmanlayan gelişmiş bir akıllı telefon olan bu modeli, A101 ile işbirliği yaparak piyasaya sunduğumuz için gururluyuz. Tüketiciler bu uygun fiyatlı telefona tüm A101 şubelerinden ulaşabilecekler."