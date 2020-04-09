Huawei, kendi kredi kartı Huawei Card’ı duyurdu

Huawei Kartı ile ilgili tüm ayrıntılar henüz yayınlanmadı, sadece kartların fiziksel ve sanal sürümleri sunulacak. Ayrıca, temassız ödemeler için NFC desteği sağlayacak. Huawei Card, Çin'in en büyük kart işlem şirketi olan UnionPay'in altyapısını kullanıyor.

Huawei Card kullanıcılarının ulaşım ve alışveriş gibi konularda avantajlar yakalayacağı, bu bağlamda bazı kampanyalar düzenleneceği ifade edildi. Tren istasyonlarında veya havaalanlarında farklı konumlara erişim gibi seyahat avantajı programları getirecek.

Müşterileri katılmaya teşvik etmek için ilk yıllık ücret ücretsiz olacak ve ikincisi alışverişlerde harcanan miktara bağlı olarak iskonto kazanılması sağlanacak. Son olarak, uygulamaların satın alınması için özel planlar ve markanın dijital cüzdanı Huawei Pay ile yapılan işlemlerde nakit iadesi sunulacak.

Kartın ne zaman kullanıma sunulacağı ise belli değil.







