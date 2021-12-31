Huawei kendi yonga fabrikasını kuruyor

TSMC ile bağlantısı tamamen kesilen Huawei, SMIC ile birlikte kendisine ait yonga fabrikası üretecek. Bununla birlikte şirket, dışa bağımlılığını minimuma indirecek.

Amerika ve dolaylı olarak Google tarafından ambargo yiyen Huawei, Kirin yonga setleri ile güçlü bir konumda olan TSMC ile de anlaşma sağlayamadı. Bununla birlikte şirket, Çinli yonga üreticisi SMIC ile anlaşmaya vardı. Zira SMIC de aynı Huawei gibi ABD teknolojilerine erişemiyor.

İki Çinli şirket, yeni bir yonga üretim tesisi kuracağını açıkladı. Tesis, on milyarlarca dolar yatırım ile kurulacak. Tesisin kurulması ile birlikte Huawei, ABD teknolojilerine ihtiyaç duymadan, kendi kendine yetebilir bir şekilde çalışmalarına devam edecek.

Rakip yonga üreticileri, 3 nm fabrikasyon süreci gibi teknolojilere ulaşmışken Huawei’nin bu aşamalara gelmesi biraz uzun sürebilir.