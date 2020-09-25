Dünya Huawei laboratuvarında yangın çıktı

Huawei laboratuvarında yangın çıktı

Dünya

Huawei laboratuvarında yangın çıktı

Çin'in Dongguan şehrinde Huawei şirketi laboratuvarında yangın çıktı.

25 Eylül 2020, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı. Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre yangın söndürüldü. Yerel yetkililerin aktardığına göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

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