Huawei marka telefon bir kadının hayatını kurtardı

Huawei Y6 model telefon kullanan İngiliz bir kadın, evinde merdivenlerden inerken yere düştü. Düşmenin etkisiyle bilincini kaybedip bayıldı ve üç gün boyunca kendine gelemedi.

3.020 mAh pile sahip olan ve uzun batarya performansı sunan Huawei Y6, üç gün boyunca açık kalmayı başardı. Üç günün sonunda yüzde 50'ye düşen şarjı sayesinde, bir an için kendine gelen kadının yardım çağırmasını sağladı.

Huawei Y6 modeline sahip kadın kısa bir süre önce telefonun yavaşlaması ve bataryasının eskisi gibi çalışmadığı gerekçesiyle iPhone 6‘sını yeni Huawei bir telefon ile değiştirmiş.











