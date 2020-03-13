Huawei Mate 30 Pro detaylı inceleme

Pek çok kişinin bildiği gibi Huawei'nin Google ile çalışması engellenmişti. Karşılığında da Mate 30 Pro'nun Google Play Store'a erişimi yoktu. Bu da Çin dışında yaşayanlara bu telefonu önermeyi zorlaştırıyor, hatta neredeyse imkansız hale getiriyor. Bununla birlikte, bu durumu bir an için unutup, telefonun özelliklerine odaklanırsak, Mate 30 Pro’nun açıkça üst seviye bir akıllı telefon olduğunu söyleyebilirim.

4500mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama alanına, yepyeni Kirin 990 yonga seti ve 6.53 inçlik kavisli OLED ekran derken şık bir pakette geliyor.

Ayrıca burada ses düğmesi yok ve çentikteki gelişmiş sensörler hareket kontrollerini etkinleştiriyor.

Bir varsayım olarak, Huawei'nin Google ile ortaklığı devam ederse ve Huawei Mate 30 Pro resmi olarak Google Play Store'a erişirse, cidden mükemmel olabilir. Aslında, ben yaklaşık 1 aydır başarılı bir şekilde yüklediğim Google Play hizmetlerini telefonumda kullanabiliyor. ancak deneyimlerimi Google olmadan yaşama gerçekliğini de göz önüne alarak aktarmaya çalışacağım.





Huawei Mate 30 Pro, ABD ve Çin arasındaki savaşın kurbanlarından biri. Mükemmel, ancak ölümcül bir kusurla geliyor, Google Play hizmetleri yok.

Fiziksel ses tuşları yok, bu yüzden onları özleyebilirsiniz. Ekran dizi, film izlemek için som derece canlı, çentik izlemek zevkinizi etkilemiyor. Düşük ışıklı fotoğraf yetenekleri ise bir telefon için son derece iyi.

Bununla birlikte, Türkiye, Almanya, İngiltere veya diğer Avrupa ülkeleri gibi bir Google Play Store bölgesinde yaşayanlar için bu telefonu kullanmak zor.

Google Play Store’u ekstra yükleyebilirsiniz ama bununla çoğu kişi uğraşmaz.

Diyelim aldınız o zaman da en iyi akıllı telefon kameralarından biri, çarpıcı bir tasarım ve uzun ömürlü bir pil ile ödüllendireceksiniz.

Huawei Mate 30 Pro’nun Türkiye’deki resmi satış fiyatı 8999 TL, ancak 7500 TL’ye de bu telefonu piyasada bulabilirsiniz.





Artıları

Çarpıcı, gerçek uçtan uca ekran

Mükemmel pil ömrü

Sınıfında lider düşük ışık kamerası





Eksileri

Google Play Store yüklü gelmiyor. Ancak sonrasında yüklenebiliyor

Ekran eğrisi vinyet etkisi yaratıyor

Ekran kapalıyken ses seviyesi kontrolü yok