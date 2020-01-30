Huawei Mate 30 Pro ne kadar sağlam?

Onur Binay/posta.com.tr

Huawei Mate 30 Pro, JerryRigEverything adlı kanalda sağlamlık testine sokuldu. Telefonda Gorilla Glass kullandığından rakipleriyle benzer bir çizilme performansı gösteriyor. Bükülme testinden de rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Mate 30 Pro'nun kamerasını çizmeye çalışan YouTuber akıllı telefonun ekranını çakmak ile yaktı. JerryRigEverything son olarak cihazı bükmeye çalışt





Huawei Mate 30 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.53 inç boyutunda 2400 x 1176 (FHD+) çözünürlük sunan, 18.4 :9 formatlı Super AMOLED

Boyut ve ağırlık: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ~ 198 g

Yonga: Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama kapasitesi: 128/256 GB + NM SD kart desteği

Arka kamera: 40 MP (f/1.6) + 40 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 3D TOF kamera sensörü

Ön kamera: 32 MP (f/2.0)

Batarya: 4500 mAh (40W hızlı şarj destekli)

İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10

Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 5G

Diğer özellikler: Parmak izi tarama (ekrana gömülü), 3D yüz tanıma, yapay zeka (AI)





Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye satış fiyatı henüz belli değil.