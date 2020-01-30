Huawei Mate 30 Pro ne kadar sağlam?
Huawei’nin kısa süre sonra Türkiye’de de satışa çıkacak telefonu Mate 30 Pro, JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Böylece Huawei Mate 30 Pro’nun ne kadar sağlam olduğunu görebilirsiniz.
30 Ocak 2020, Perşembe 10:42 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr
Huawei Mate 30 Pro, JerryRigEverything adlı kanalda sağlamlık testine sokuldu. Telefonda Gorilla Glass kullandığından rakipleriyle benzer bir çizilme performansı gösteriyor. Bükülme testinden de rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Mate 30 Pro'nun kamerasını çizmeye çalışan YouTuber akıllı telefonun ekranını çakmak ile yaktı. JerryRigEverything son olarak cihazı bükmeye çalışt
Huawei Mate 30 Pro Teknik Özellikleri
Ekran: 6.53 inç boyutunda 2400 x 1176 (FHD+) çözünürlük sunan, 18.4 :9 formatlı Super AMOLED
Boyut ve ağırlık: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ~ 198 g
Yonga: Kirin 990
RAM: 8 GB
Depolama kapasitesi: 128/256 GB + NM SD kart desteği
Arka kamera: 40 MP (f/1.6) + 40 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 3D TOF kamera sensörü
Ön kamera: 32 MP (f/2.0)
Batarya: 4500 mAh (40W hızlı şarj destekli)
İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10
Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 5G
Diğer özellikler: Parmak izi tarama (ekrana gömülü), 3D yüz tanıma, yapay zeka (AI)
Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye satış fiyatı henüz belli değil.