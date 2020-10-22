Huawei, üç yeni telefonunun duyurusunu yaptı. İlk olarak sahneye Huawei Mate 40 çıktı. 6,5 inç büyüklüğünde, Flex OLED teknolojisiyle gelen telefon, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip ve 68 derece kavisli ve delikli çentik yapısındaki ekranıyla dikkat çekiyor.

Önü ve arkası cam olan cihazın IP 53 sertifikasına sahip olması nedeniyle dayanıklı bir yapıda olan Mate 40, işlemci tarafında 5G destekli Kirin 9000 yongasını kullanıyor. Kirin 9000, 1 adet 3.13 GHz frekans hızına sahip Cortex-A77, 3 adet 2.54 GHz hızında çalışan Cortex A-77 ve 4 adet 2.04 GHz hızındaki Cortex-A55’den oluşuyor.

Huawei'nin iddiasına göre Kirin 9000 isimli bu işlemci, yeni iPhone modellerinde kullanılan A14 Bionic işlemcisinden yüzde 30 daha yüksek bir performansa sahip.

8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile gelen Mate 40, 4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken telefon, siyah, gümüş, yeşil, sarı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renge sahip olacak.

50 MP çözünürlüğündeki ana kamera kullanan Mate 40'ın bu ana kamerasına 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 8 MP telefoto ve 5x optik zum yapabilen zoom lens eşlik ediyor.

Gorilla Glass 6 teknolojisi ile gelen Huawei Mate 40 Pro, IP68 sertifikası sahip. Bu sayede suya ve toza karşı daha dayanıklı. Örneğin 2 metre derinlikte suya yarım saate kadar dayanabiliyor.

212 gram ağırlığında olan telefon, 6.76 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 2772 x 1344 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken ürün, Flex OLED ekran kullanıyor ve 456 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ürün, aynı zamanda HDR10+ desteğine de sahip.

5 nm fabrikasyon süreçli Kirin 9000 işlemcisinden gücünü alan telefon, 5G teknolojisini destekliyor. Çin dışındaki ülkelerde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile satışa sunulması planlanan telefonun Çin'de satılacak modelinde 12 GB RAM yer alıyor.

8K çözünürlüklü video çekebilen Mate 40 Pro, kamera tarafında iddialı bir telefon. 7x optik yakınlaştırma yapabilen telefon, ön yüzünde çözünürlüğü 13 MP f/2.4 olan bir kamera kullanıyor. LEICA yapımı 50 MP f/1.9 ana kameraya sahip olan Mate 40 Pro, ayrıca 20 MP f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 5x periskop yakınlaştırma ve OIS destekli 12 MP f/3.4 telefoto kameraya sahip.

4400 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Mate 40 Pro, 66W hızlı şarj desteğine sahip ve aynı zamanda 50W kablosuz şarj da olabiliyor. Bu sayede 1 saatte yüzde 100 şarj olabilen telefon, 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine ek olarak ekran altı parmak izi okuyucusu da kullanıyor.

Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu EMUI 11 arayüzü ile gelen Mate 40 Pro, siyah, gümüş, yeşil, sarı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip.

Serinin en tepe modeli: Mate 40 Pro Plus

Türkiye'de satışa sunulması ilk etapta beklenmeyen Mate 40 Pro Plus, IP68 sertifikasına sahip ve Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunuyor. 2 metre derinlikteki suya yarım saate kadar dayanabilen ürün, Kirin 9000 işlemcisinden gücünü alıyor.

5G desteğine sahip olan ve 12 GB RAM ile gelen Mate 40 Pro Plus, 6,76 inç ekran büyüklüğüne sahip. 2772×1344 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanıyor. 90Hz ekran yenileme hızına, 240Hz dokunma hassasiyeti eşlik ediyor.

Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden birisi ekranı dokunmadan yönetebiliyor olmanız. Ekrana dokunmadan kontrol sağlayan bu özellik sayesinde, elleriniz dolu ya da kirliyken ekrana dokunmadan aramalarınızı cevaplayabilir ya da ekrana aşağı/yukarı hareket ettirebilirsiniz.

Mate 40 Pro Plus, LEICA imzalı kameralarıyla dikkat çekiyor. 50 Megapiksel f/1.9 ana kamera kullanan ürün, aynı zamanda 20 Megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera, 12 Megapiksel f/3.4 telefoto kamera ve 7x yakınlaştırma sunan optik lens kullanıyor.

66W kablolu hızlı şarjı destekleyen telefon, 50W kablosuz hız şarj desteği de sunuyor. Android 10 üstüne kurulu EMUI 11 arayüzüyle gelen ürün, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunuyor.

Huawei Mate 40 serisi fiyatları ise şu şekilde:

Huawei Mate 40 başlangıç fiyatı: 899 euro

Huawei Mate 40 Pro başlangıç fiyatı: 1199 euro

Huawei Mate 40 Pro Plus başlangıç fiyatı: 1399 euro

Huawei’den yani kablosuz kulaklık: FreeBuds Studio

Huawei'nin tanıttığı bir diğer ürün de Huawei FreeBuds Studio oldu. 7mm‘lik ince bir gövdeye sahip olan ürün, 4 katmanlı diyafram sürücülere sahip. 24bit/96kHz yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ürün, Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ve 40 dB sese kadar gürültüyü bastırıyor. Üzerinde 6 mikrofon bulunan kulaklık, sesin karşı tarafa en temiz şekilde iletilmesini sağlıyor.

10 dakikalık bir şarjla 8 saat kullanım sunan FreeBuds Studio, tam şarj olduğunda 24 saat batarya ömrü sunuyor. Ürünün fiyatı ise 299 Euro olarak belirlendi.

Tanıtılan bir diğer ürün de Huawei Sound oldu. Tasarımı nedeniyle 360 derece ses verebilen ürün, toplam 60W gücünde iki adet 3,5 inç subwoofer’a sahip. Sesli asistan desteğine de sahip olan hoparlör, Hi-Res sertifikasıyla geliyor. 2 adet subwoofer’a ek olarak altı adet 1,5 inç 8W normal hoparlör ile donatılan Sound X, altı adet mikrofon ile ortama özel ses ayarlamaları yapabiliyor.