Huawei Mate 40 Pro, gerçekten güçlü ve büyük bir telefon. Rakipleriyle kıyaslayınca aslında onlarla aynı güçlü ve zayıf yönleri taşıyor. Donanım çoğunlukla mükemmel, hatta bazı yerlerde sınıfının lideri. Akıllı telefonunuzu ağırlıklı olarak fotoğrafçılık için kullanıyorsanız yine Huawei Mate 40 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Ancak yazılım sorunları, kullanıcıların diğer amiral gemilerine yönelmesine neden olabilir.

Huawei Mate 40 Pro’nun satış fiyatı 13999 TL.



