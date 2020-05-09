Huawei Mate 40 serisi, yeni ve güçlü bir kamera sistemi ve 5nm işlem teknolojisine sahip yeni birinci sınıf Kirin yonga seti ile gelecek. Ayrıca yeni EMUI 11 (Android 11) işletim sistemine sahip olacak.

Bağımsız bir tasarımcı, son sızıntılara ve söylentilere dayanarak Huawei Mate 40 Pro'ya ait bir konsept tasarım oluşturdu. Konsept, telefondan neler beklendiğini az çok ortaya koyuyor. Mate 40 Pro'nun yeni bir ekran, farklı bir tasarım, ekran altı ön kamera, Penta arka kamera ve diğer teknolojilerle geleceği hayal ediliyor.







