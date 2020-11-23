Huawei Mate 40 Pro Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei Mate 40 Pro’nun 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı, kompakt bir pakette akıcı bir ekran oluştururken sahip olduğu ipeksi eğri kullanıcıya ergonomi sağlıyor. Ürünler ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Huawei Mate 40 Pro 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve son derece hassas bir hareket sensörü ile teknolojiyle dolu daha küçük bir ön kameraya sahip.

Huawei Mate40 Pro ikonik dairesel ve simetrik tasarımının bir evrimi olan Uzay Halkası Tasarımını benimsiyor. Huawei Mate 40 Pro, Siyah renk seçeneğinin yanı sıra, görünmeyen gizemleri çağrıştıran renk değiştirme efektine sahip büyüleyici bir Mistik Gümüş renkte de ön satışa sunuluyor.

Türkiye’de satılması beklenmeyen Mate 40 Pro Plus ile beraber Mate 40 Pro gücünü 5 nm üretim sürecinden çıkan yeni nesil Kirin 9000 işlemciden alıyor. Bu 5G entegre olarak çalışan ilk 5 nm işlemci, 15.3 milyar transistöre sahip ve Huawei’ye göre en yakın rakibinden yüzde 30 daha fazla transistör barındırıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Modelin Android lisansı yok yani Google Play Store erişimi bulunmuyor. Bunun yerine telefonda HMS temelli AppGallery yer alıyor.

Modelin arkasında ise 50 megapiksel F1.9 Ultravision OIS ana + 20 megapiksel F1.8 Ultravision ultra geniş açı + 12 megapiksel F3.4 5x telefoto + lazer netleme kameraları bir araya geliyor. Telefon 7x optik, 100x’e kadar da dijital zoom getiriyor. Mate 40 Pro’da 6,76 inç 2772×1344 piksel 90 Hz OLED ekran yer alıyor.

Huawei Mate40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, HUAWEI Band Pro’yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.



