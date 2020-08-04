Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki bir kullanıcı Huawei Mate 40 Pro’ya ait olduğunu iddia ettiği ekran koruyucuyu paylaştı. Sızıntıya göre, Mate 40 Pro 6.6 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Kenarlara doğru kavis yapacak ekranın çerçevelerinin oldukça ince olacağı anlaşılıyor. Tüm bunlara ek olarak ekran koruyucusunun üzerinde çentik veya kamera deliği için bir alanın bulunmaması dikkat çekiyor.

İddiaya göre aksesuarın geliştiricisi, Huawei Mate 40 Pro için özel olarak sertleştirilmiş bir filmi kalıba döktü. Telefonun sağ ve sol tarafında herhangi bir çerçeve yer almazken soldaki kıvrımın çok daha büyük olduğu görülüyor.

Huawei P serisinde fotoğrafçılığa, Mate serisinde ise en yeni teknolojileri bir araya getirme konusuna odaklanıyor. Bu nedenle Huawei Mate 40 Pro, ekran altı ön kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk telefon olarak karşımıza çıkabilir. Mate 40 Pro, daha güçlü bir performans için 5 nm prosesini kullanan Kirin 1020 işlemciden gücünü alacak.

Mate 40 serisinin eylül ayı sonlarında çıkması bekleniyor.











