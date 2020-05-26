Huawei Mate 40 serisi, 5nm Kirin 1000 işlemciyle gelecek

Huawei'nin yeni Mate serisini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Huawei Mate 40'ın HiSilicon Kirin 1020 yonga setiyle geleceği söyleniyordu ancak ortaya çıkan iddialara göre cihaz 5nm üretim sürecine dayanan Kirin 1000 işlemciyle gelecek.

Twitter'da Teme adlı kullanıcı, Huawei Mate 40 serisinin TSMC tarafından üretilecek Kirin 1000 yonga setine sahip olacağını iddia etti.

Bu söylenti Çinli teknoloji devinin TSMC ile yonga tedarikini kesmesinin ardından geldi. Bununla birlikte, Huawei'nin yeni yaptırımlar uygulanmadan önce 5nm işlemci için sipariş vermiş olması da mümkün olabilir.

Son raporlara göre TSMC'nin 7 nm siparişleri doldu. Huawei ise sadece 5 nm ve 12 nm yongaları alabilecek.







