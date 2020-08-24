Huawei Mate 8 yeni bir yazılım güncellemesi aldı
Huawei, yaklaşık 5 yıl önce piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Mate 8 için güncelleme yayınladı. Android 6 Marshmallow işletim sistemi altında çalışan EMUI 4.0 ile piyasaya sürülen Huawei Mate 8, aldığı güncelleme ile birlikte Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 sürümüne yükseldi. Onur Binay/posta.com.tr
24 Ağustos 2020, Pazartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Huawei, 2015'in ikinci yarısında piyasaya sürülen Huawei Mate 8 için yeni bir güncelleme yayınladı.
Huawei Mate 8, Android 6 Marshmallow işletim sistemi ve EMUI 4.0 ile piyasaya sürülmüştü. Ancak gelen yeni güncelleme ile birlikte Mate 8, Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 sürümüne yükseldi. Yeni güncelleme telefona akıllı şarj özelliği geldi.
OTA üzerinden indirilebilen 222 MB boyuttaki güncelleme, şimdilik Çin'de indirmeye sunuldu. Güncellemenin yakında tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.
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