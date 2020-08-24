Huawei Mate 8 yeni bir yazılım güncellemesi aldı

Huawei, 2015'in ikinci yarısında piyasaya sürülen Huawei Mate 8 için yeni bir güncelleme yayınladı.

Huawei Mate 8, Android 6 Marshmallow işletim sistemi ve EMUI 4.0 ile piyasaya sürülmüştü. Ancak gelen yeni güncelleme ile birlikte Mate 8, Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 sürümüne yükseldi. Yeni güncelleme telefona akıllı şarj özelliği geldi.

OTA üzerinden indirilebilen 222 MB boyuttaki güncelleme, şimdilik Çin'de indirmeye sunuldu. Güncellemenin yakında tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.