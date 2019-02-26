Dünyanın Asyalı iki büyük elektronik devi, telefonun geleceği olarak nitelendirdikleri katlanabilir cihazlarını peşpeşe tanıtarak yeni bir rekabet alanı yarattı. Güney Koreli Samsung’un 20 Şubat’ta San Francisco’da gerçekleştirdiği Galaxy Fold tanıtımından dört gün sonra Çinli Huawei, Barselona ’daki görkemli tanıtımda katlanabilir telefonu Mate X’i gösterdi. Şirketin CEO’su Richard Yu, en büyük rakipleri Samsung ve Apple’a açık açık meydan okudu ve kendi cihazlarının pek çok konuda üstün olduğunu iddia etti. Türkiye’den tek basın kuruluşu olarak Huawei’nin CEO’sunun elinden Mate X’i aldık ve yakından inceledik.

GELECEĞİN CİHAZI

Mobil pazarın en büyük oyuncularından ikisi olan Samsung ve Huawei’nin peşpeşe tanıttığı katlanabilir telefonlar, sağladıkları büyük ekran avantajıyla geleceğin mobil cihazını temsil ediyor. İkiye katlandığında normal bir telefon kadar yer kaplayan bu cihazlar, açıldıklarında ise tablet boyutuna erişiyor. Bu sayede tabletlerin vaat ettiği kullanım deneyimini, cepte taşınabilen bir ekrandan elde etmek mümkün oluyor. Katlanabilir telefonlarla birlikte bu cihazlardaki telefon özelliği, daha da geri planda kalıyor çünkü ekran ve kamera özellikleri tamamen öne çıkıyor.

İKİ YÜZÜ DE EKRAN

Huawei ’nin Barselona’da tanıttığı katlanabilir telefonu Mate X, açık haliyle 8 inç boyuta ulaşıyor. Dışa doğru kapandığı için, kapalı konumda iki yüzü de ekran oluyor. Esnek bir OLED panele sahip olan Mate X, Falcon Wing adında özel bir menteşe taşıyor. Türkiye ’nin tek, dünyanın sayılı yayınları arasına girerek canlı biçimde inceleme şansı bulduğumuz bu yeni nesil cihaz, tek elle kolaylıkla açılabiliyor. Hafif olması sayesinde tutuş ve kullanım kolaylığı sunuyor.

5G TEKNOLOJİSİNE HAZIR

Bu yılki Mobil Dünya Kongresi’nin en çok konuşulan ürünü haline gelen Huawei Mate X, önümüzdeki yıl ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanıma sunulacak olan 5G iletişim teknolojisini de destekliyor. Katlandığında 17 mm, açıldığında ise 5.4 mm kalınlığında olan telefon, 4500 miliamper pille geliyor.

Huawei CEO’su Richard Yu, POSTA Gazetesi teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren’e Mate X hakkında bilgiler verdi.