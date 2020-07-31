Mate XS, Huawei'nin en son katlanabilir telefonu ve şirket aynı zamanda bu modelle orijinal Huawei Mate X'i çeşitli şekillerde geliştirmiş. Daha güçlü olan ve Mate X'lerin açılmasını kolaylaştıran geliştirilmiş Falcon Wing menteşe tasarımına sahip.

Huawei, poliamid film kullanan dört katmanlı bir yapı ile telefonun dayanıklılığını da arttırmış. Diğer katlanabilir telefonların aksine, Huawei, ekranı Mate XS'în dış çevresine eklemiş, o nedenle de telefon istiridye kabuğu gibi duruyor.





Bu tasarımın avantajı, birincil ekranı sürekli elinizin altında hazır olarak bulundurmanız. Ancak bu, ekranı hasara, darbelere daha duyarlı hale de getirebiliyor. çünkü dediğim gibi ekran telefonun dış yüzeyinde.

Her iki kanat, size daha büyük bir ekran sunmak için açılıyor. bu arada Mate XS’in kullanım şekli, durumu Galaxy Fold'dan çok farklı. Galaxy Fold ile, 4.6 inçlik harici ekran normal kullanım için çok küçük hissettiriyor. bir çağrı yapmak veya hızlı bir mesajdan daha fazlasını yapmak istediğinizde cihazın açmanız gerekiyor.

Mate XS'te ise durum böyle değil. telefon katlanır haldeyken bile istediğinizi yapabilirsiniz.

Katlanmış durumunda, ekranı katlanabilir olmayan amiral gemisi telefonlarıyla rekabet edecek kadar büyük olan 6.6 inç boyutunda. Açıldığında, Mate XS'teki 8 inçlik ekran, çentik de olmadığından oldukça güzel görülüyor. YouTube'tan video izlerken ekran genişliği sizi cezbediyor. Aslında küçük boyutlu bir tabletin yerini mükemmel bir şekilde alabilir, ben de zaten tam da böyle kullandım.