Şirketin yeni katlanabilir telefon orijinaline çok benziyor. Huawei, yeni telefonun daha sağlam bir ekrana ve yeniden tasarlanmış menteşeye sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca Kirin 990 gibi daha hızlı ve güncel bir işlemci taşıyor. Ne var ki, Huawei’nin ABD’nin yasaklı şirketler listesinde olması nedeniyle, herhangi bir Google uygulaması veya servisi içermiyor. Yani, içinde Google Play Store yerine Huawei AppGallery olacak.

Huawei, Mate XS’in ekranı için dört katmanlı bir yapı kullandığını, bu sayede ürünün daha sağlam ve kullanışlı olacağını söylüyor. En üst katman iki tabaka poliamit filmden oluşuyor ve şeffaf yapıştırıcı ile birbirine bağlanıyor. Onun altında ise esnek OLED ekran yer alıyor. Daha sonra gelen daha yumuşak bir polimer katman ise yastık görevi görüyor. En son katman ise ekranı cihazın ana gövdesine bağlama işlevini görüyor. Tüm bu ekran yapısı tamamen plastikten oluşmasa da, Samsung Galaxy Z Flip’te olduğu gibi cam da kullanılmıyor. Huawei, menteşe tasarımını da iyileştirdiğini söylüyor. Böylelikle orijinal Mate X’inkine göre daha pürüzsüz bir ekran yüzeyi ve daha sağlam bir yapı sunuluyor.

Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak HUAWEI Mate X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel bir uyum içinde çalışan 100'den fazla birbirine kenetlenen parça içeriyor.

Zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilen yeni menteşe sistemi, çok daha dayanıklı ve 180 derecelik katlanmayı da kolaylaştırıyor.

Mate Xs, yenilikçi çift katmanlı polimer yapıya sahip esnek bir ekranla donatıldı. Katlanabilir ekran, optik olarak şeffaf bir yapışkan ile iki katmanlı, havacılık sınıfı poliimid yapıştırılarak oluşturulmasını sağlayan öncü bir teknik kullanılarak üretildi. Bu benzersiz malzeme, ekranın keskin görüntü, renk doygunluğu ve parlaklık üretmesini sağlarken, yüksek derecede dayanıklılık sağlıyor.

Katlanmış olan Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.

Huawei, burada Kirin 980’den Kirin 990’a geçiş yapıyor. Bu sayede 5G modem ayrı bir bileşen olmak yerine doğrudan işlemciyle paket hâlinde geliyor. Bu arada Huawei, telefonun soğutma sistemini de yeniden tasarlayarak bunun cihazın katlanabilir parçasını bağlamasına izin veriyor.

Yazılım tarafında ise Huawei, Mate XS’in aynı anda üç uygulamayı çalıştırabileceğini söylüyor. Bir uygulama ekranın sol tarafında, diğeri de sağ tarafında açılırken, üçüncü uygulama da yüzen pencere içinde açılabiliyor. Aynı zamanda aynı uygulamayı iki farklı oturumda aynı anda açma imkanı da bulunuyor. Örneğin, seyahat planı yaparken bir tarayıcı penceresinde otelleri, bir tarayıcı penceresinde ise uçak seferlerini yan yana görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca Huawei, cihazın Android’in açık kaynak tabanlı versiyonunun en son sürümünü temel alan EMUI 10 ile çalıştığını da kaydetti. Bunda Google’ın servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri olacak.

Telefonun diğer teknik özellikleri ilk Mate X modeliyle aynı. 5G desteği yine mevcut, ayrıca 4500 mAh kapasiteli pil var. Kamera donanımı da 40 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel telefoto sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3D derinlik algılama sensörü bulunuyor. Ekran özellikleri ve tasarım da değişmiyor. Açıldığında 8 inç büyüklüğündeki ekran, katlandığında ise önde 6.6 inçlik bir ekranın aktif şekilde kullanılmasını sağlıyor.

İlk Mate X modeli sadece Çin’de piyasaya çıkmıştı. Huawei Mate XS ise uluslararası pazarda çıkacak. 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızalı modelin fiyatı 2499 euro olarak belirlendi. Telefon gelecek aydan itibaren satışta olacak.