Huawei MateBook 14s adlı laptopunu kullanıcılara sunuldu

Tasarım açısından Huawei MateBook 14s, MateBook 16 ve MateBook Pro X gibi diğer Huawei dizüstü bilgisayarlara benzeyen basit ama modern bir görünüme sahip. Şaşırtıcı derecede hafif ve CNC ile işlenmiş alüminyum kasa, 1,4 kg ağırlığında. Bu nedenle hem Dell XPS 13 hem de MacBook Air'dan biraz daha ağır. Ancak işe gidip gelirken saatlerce taşımakta sorun yaşatmıyor. Cihaz, sağlam bir yapıya sahip ve çizilmesi zor görünüyor. Bu nedenle kirlense bile gerçek hasar hakkında endişelenmenize gerek kalmıyor. Kasa yüzeyinde ise parmak izleri oluşabiliyor. Her şeyin yeni gibi görünmesini sağlamak için, yanınıza temizleme mendili aldığınızdan emin olun. Cihaz kutudan çıktığı haliyle Windows 10 ile çalışıyor. Ancak Windows 11'e ücretsiz yükseltme imkanınız var. Birçok modern dizüstü bilgisayarda olduğu gibi, kasa tasarımlarını zayıflatmaya çalışan üreticiler, bağlantı noktalarını da azaltıyor. Burada iki adet USB-C (şarj ve DisplayPort'u destekliyor), USB-3, HDMI ve 3,5 mm kulaklık jakı dahil olmak üzere bir dizi bağlantı noktası var. MicroSD kart yuvası ise ne yazık ki yok Sonuç olarak, çoğunlukla kablosuz aksesuarlar kullanıyorsanız bağlantı noktası sayısı bir sorun değil. Ek bağlantı noktalarına veya bir SD kart okuyucuya ihtiyacınız varsa, ihtiyaçlarınızı desteklemek için ayrı bir USB hub satın alabilirsiniz.

Huawei MateBook 14s'te yazı yazmak, hafif ve sessiz bir tıklama yapan dokunsal tuşlarla tatmin edici. Güç düğmesi bilgisayarın sağ üst tarafında yer alıyor. Bu da yanlışlıkla yanlış tıklamaları önlüyor. Güç düğmesi aynı zamanda iyi bir parmak izi okuyucusu olarak da işlev görüyor. Dokunmatik yüzey oldukça büyük. Sol ve sağ tıklamam düğmeleri ise biraz yetersiz. Burada sayısal tuş takımı da yok. Ancak bunun kompakt boyutlu bir dizüstü bilgisayar olduğu düşünüldüğünde bu pek de şaşırtıcı değil. Ok tuşları da alışık olduğunuzdan biraz daha küçük, ancak bunlara alışmak uzun sürmüyor.

MateBook 14s, 14,2 inç büyüklüğünde ve 16:10 oranında 2520 x 1680 piksel çözünürlükte ekranla geliyor. Altın oran olarak adlandırılan bu ekran boyutu, üretkenlik odaklı uygulamalarda oldukça faydalı. Ekran parlak olsa da açık havada parlamayı azaltmaya yardımcı olan hafif mat bir kaplamaya da sahip. Maksimum parlaklık burada 400 nit. Cihazı gün ışığında dışarıda kullanıyorsanız ekranı görüntülemekte sorun olmuyor. Aynı zamanda, uygun şekilde tepki veren ve web sitelerinde gezinmeyi kolaylaştıran dokunmatik ekran olarak da çalışıyor. Ekranın 90 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk gamı ​​gibi başka ilgi çekici avantajları da var. Bunlar da onu video düzenleme ve fotoğrafçılığa başlamak isteyen herkes için uygun hale getiriyor.

Bir Huawei cep telefonunuz varsa, dokunmatik yüzeyi yerleşik bir NFC olarak kullanabilirsiniz. Bu, telefonunuzu bir kart okuyucu gibi üzerine yerleştirerek cihazları bağlamanıza olanak tanıyıp Huawei'ye hızlı erişim sağlıyor. Aslında, cihazlar arasında kolay dosya gönderme ve ekran paylaşımı için tabletleri, monitörleri ve daha fazlasını kullanabileceğiniz için yalnızca Huawei telefonlarıyla sınırlı değilsiniz. Huawei MateBook gibi bir Huawei tabletiniz varsa, Huawei Matebook 14s ekranını ikincil ekran olarak kullanabilirsiniz. Aynı çevre birimlerini kullanırken birden fazla program çalıştırabilir, hatta dosyalar, klasörler ve pencereleri cihazlar arasında sürükleyebilirsiniz.

Buradaki web kamerası da klavyenin içinden kaldırılıp, ekranın üst çerçevesine yerleştirildi. Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa, ekstra bir kapakla bunu kapatabilirsiniz. Kameranın genel kalitesi iyi, HD kalitede görüntüler elde ediyorsunuz. Konferans görüşmeleri için uygun, ancak sık sık canlı yayın yapan biriyseniz kalite üst düzey değil. MateBook 14s, sesinizi beş metreye kadar mesafeden net bir şekilde alabilen dört mikrofona ve herhangi bir arka plan gürültüsünü filtrelemek için yerleşik AI gürültü iptaline sahip. Özellik arka planda konuşan diğer insanların sesini kaldırırken sizin sesinize odaklanabiliyor. Ancak bu, yine de bir kulaklık mikrofonunun veya USB mikrofonunun kalitesiyle eşleşmiyor.

MateBook 14s 11. Nesil Intel i5-11300H işlemciyle geliyor. Cihaz bu sayede taşınabilir bir iş istasyonu olmasa da, istediğiniz hemen hemen her şeyi mantıklı bir şekilde yerine getirebiliyor. Ayrıca Adobe Photoshop ve Premiere Pro gibi uygulamaları çalıştırmak için fazlasıyla yeterli olan 16 GB DDR4 RAM de alıyorsunuz. 512 GB hızlı SSD depolama alanı ise projelerinizi kaydetmek ve ihtiyacınız olan programları indirmek için yeterli. Bu bileşenlerle Chrome’da çok sayıda sekme açabilir ve büyük elektronik tablolar çalışabilirsiniz. Tümleşik Intel Iris Xe ekran kartı da size yaratıcılık odaklı uygulamalar ve yazılımlarda yardımcı olabilir. MateBook 14s, Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunu değil de Minecraft, League of Legends gibi yapımları gecikmesiz ve yüksek kare hızlarında çalıştırabiliyor. Huawei'deki soğutma sistemi de iyi. Dizüstü bilgisayarla kucağınızda rahatlıkla çalışabilirsiniz. Fanlar da epey sessiz. Yaratıcı çalışmalar için kullanmayı planlıyorsanız, ekran sRGB renk gamının %100'ünü sunabiliyor. Ekran aslında 60 Hz'ye ayarlı ama kullandığınız uygulamaya bağlı olarak 90 Hz'e kadar çıkabiliyor. Dizi veya film izlemeyi planlıyorsanız, Matebook 14s'deki dört hoparlör de oldukça etkileyici. Buradaki ses yüksek, baslar fark ediliyor ve müziklerde iyi bir derinlik var.

Pil ömrü, PCMark 10 karşılaştırmasında ortalama 13 saat 30 dakika verdi. FHD videoyu döngü şeklinde oynatırsanız 12 saat 30 dakika elde ediyorsunuz. Bu sonuçlar da bir iş gününü geçirmeniz için fazlasıyla yeterli. Huawei tarafından sağlanan 90W şarj cihazı sayesinde dizüstü bilgisayarı iki saatten daha kısa sürede tamamen şarj edebilirsiniz. yaklaşık 35 dakika şarjla da cihaz dört saat ayakta kalabiliyor. Burada USB-C destekli herhangi bir dizüstü bilgisayar şarj cihazını da kullanabilirsiniz, ancak hızlı şarj deneyimi istiyorsanız, verilen şarj cihazını yakınınızda bulundurun.

İnce ve güçlü bir cihazın peşindesiniz MateBook 14s, bu konuda iddialı. Sağlam metal kasası ve modern tasarımıyla Matebook 14s, Dell XPS veya MacBook Air'in tüm cazibesine sahip. Öte yandan zaten Huawei ekosisteminin bir parçasıysanız, MateBook 14s'te işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak birkaç ek özellik de bulacaksınız. Canlı bir ekrana, hassas bir izleme dörtgenine ve pürüzsüz bir klavyeye sahip güçlü bir bilgisayar arayanlar Huawei Matebook 14s modeline bakabilir.