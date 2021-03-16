Huawei bilgisayar kategorisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. 16.1 inç boyutunda ekranı ve Ryzen 5 işlemcisiyle gelecek olan Huawei MateBook D16 modelinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Huawei Online Mağaza'da ön satışa özel kampanya başladı. 31 Mart'a kadar ön satış kampanyası devam edecek. Teslimatlar 25 Mart itibariyle başlayacak.

Huawei Matebook D16 teknik özellikleri:

Ryzen 5 4600H işlemci

Radeon RX Vega 8 dahili ekran kartı

IPS, 16.1 inç 1080P, 60 Hz

8/16 GB 2400 MHz DDR4

256/512 GB NVMe PCIe SSD

2 x USB-C, 2 x USB-A 3.1 Gen2, 1 x HDMI, 3,5mm giriş

Wi-Fi-6, Bluetooth 5.1

234x396x18,4 mm; 1,7 kg

15 dk şarj ile 2 Saat Kullanım

Huawei MateBook D16 Türkiye fiyatı:

MateBook D16 8+512 GB: 6999 TL

MateBook D16 16+512 GB: 7999 TL

Huawei’nin orta seviyeye yönelik tam kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4i, 749 TL fiyat etiketine sahip. FreeBuds 4i’nin batarya kapasitesi bir önceki model olan FreeBuds 3i’ye göre geliştirildi. Şarj kutusundan bağımsız olarak ANC aktifken 7,5 saate kadar, ANC kapalıyken 10 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla 22 saate kadar kullanım sunacak. 3i modeli kutudan bağımsız olarak 3,5 saat kullanım, kutuyla birlikte 14,5 saat kullanım sunuyordu. Bataryada ciddi geliştirme yapıldı. Sürücü boyutunda herhangi bir değişiklik yok. Ses kalitesi açısından iki model arasında az fark olacak.