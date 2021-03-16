Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i Türkiye'de satışa çıktı
Huawei, MateBook D16 dizüstü bilgisayar ve FreeBuds 4i kablosuz kulaklık modelini Türkiye’de satışa çıkardı. İşte bilgisayar ve kulaklığı fiyatı ve özellikleri...
16 Mart 2021, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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Huawei bilgisayar kategorisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. 16.1 inç boyutunda ekranı ve Ryzen 5 işlemcisiyle gelecek olan Huawei MateBook D16 modelinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Huawei Online Mağaza'da ön satışa özel kampanya başladı. 31 Mart'a kadar ön satış kampanyası devam edecek. Teslimatlar 25 Mart itibariyle başlayacak.
Huawei Matebook D16 teknik özellikleri:
Ryzen 5 4600H işlemci
Radeon RX Vega 8 dahili ekran kartı
IPS, 16.1 inç 1080P, 60 Hz
8/16 GB 2400 MHz DDR4
256/512 GB NVMe PCIe SSD
2 x USB-C, 2 x USB-A 3.1 Gen2, 1 x HDMI, 3,5mm giriş
Wi-Fi-6, Bluetooth 5.1
234x396x18,4 mm; 1,7 kg
15 dk şarj ile 2 Saat Kullanım
Huawei MateBook D16 Türkiye fiyatı:
MateBook D16 8+512 GB: 6999 TL
MateBook D16 16+512 GB: 7999 TL
Huawei’nin orta seviyeye yönelik tam kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4i, 749 TL fiyat etiketine sahip. FreeBuds 4i’nin batarya kapasitesi bir önceki model olan FreeBuds 3i’ye göre geliştirildi. Şarj kutusundan bağımsız olarak ANC aktifken 7,5 saate kadar, ANC kapalıyken 10 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla 22 saate kadar kullanım sunacak. 3i modeli kutudan bağımsız olarak 3,5 saat kullanım, kutuyla birlikte 14,5 saat kullanım sunuyordu. Bataryada ciddi geliştirme yapıldı. Sürücü boyutunda herhangi bir değişiklik yok. Ses kalitesi açısından iki model arasında az fark olacak.