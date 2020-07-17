MatePad Pro, Huawei'nin iPad Pro'ya yönelik Android tabanlı cevabı, hatta Samsung'un üst düzey Galaxy Tab S6'sından da bir adım daha iyi Mobil üretkenliğe ve sürükleyici bir medya deneyimine yönelik olarak Huawei, giderek düşen Android tablet pazarına MatePad Pro’yu ciddi bir rakip olarak sokuyor.

MatePad Pro, profesyonel kullanıcılar için sağlam bir tablet ama birkaç yazılım engellemesi, Apple'ın tablet pazarındaki üstünlüğünü korumasına yardımcı oluyor.

Tablet, şık ve ve hafif form faktörüne ek olarak, Huawei'nin yüksek hızlı mobil veri için 5G modem, akıcı performans için yeterli RAM ve Kirin 990 yongasetiyle geliyor.

Bunlara ek olarak cihaz, dar çerçeveler ve ellerinize rahatça oturmasını sağlayan mikro kavisli kenarlarla birinci sınıf görünüyor Süper portatif olduğundan sırt çantalarına kolayca sığıyor ve dışarıdayken iki telefonu rahatça beslemek için ters kablosuz şarjı da destekliyor.

Kulaklık jakı yok ve bir adet USB-C bağlantı noktasına sahip. Bu da tableti Pro cihaz olarak nitelendirdiğimizde can sıkıcı bir durum. Apple ve Samsung'un kulaklık jaklarını cihazlarından kaldırması bunun doğru yol olduğu anlamına gelmiyor. Harmon Kardon dörtlü hoparlör kurulumu, video izlerken veya müzik dinlerken de tatmin edici ses sunuyor.

MatePad Pro isteğe bağlı birkaç aksesuarı da destekliyor. Tablete manyetik olarak yapışan Huawei M-Pencil var, ancak Apple Pencil veya Samsung S-Pen kadar rafine değil. M-Pencil hızlı notlar ve karalamalar için mükemmel derecede iyi olsa da, daha uzun oturumlarda kullanmak sıkıcı olabilir.

Ayrıca klavyeye bir folyo kılıf olarak takılabilen manyetik bir klavye de var. Yine, garip tuş seyahati, sınırlı ekran eğme seçenekleri ve trackpad eksikliği ile kullandığımız en iyi tablet klavyesi değil. Biraz modası geçmiş hissettiriyor.

Başka bir sorun da yazılım. Android'in genel olarak rafine edilmiş yazılımı bir yere iPad OS ile rekabet edebilir. MatePad Pro, Android tabletleri rahatsız eden tüm sorunlardan da muzdarip. Bir de deneyim, Google hizmetlerinin eksikliğinden de etkileniyor.

Huawei telefonlarından farklı olarak, Google Mobil Services eksikliği, cihazın kullanılamaz olduğu anlamına gelmiyor. Amazon'un Fire tabletleri de Google olmadan gayet iyi çalışıyor. Birkaç geçici çözüm ve özenli uygulama avıyla, en sevdiğiniz uygulamaları çalıştırabilir veya web sürümlerine erişmek için yerleşik tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Ancak biraz araştırma yapmaya ve zamanınızdan taviz vermeye hazır olun.

Bunların hiçbiri MatePad Pro'yu yalnızca eğlence için kullanmanıza engel olmuyor. Ekran muhteşem ve geniş en boy oranı, filmlerin ekrana tam olarak sığmasını sağlıyor. Cihazda bir şeyler okuma deneyimi de mükemmel.

MatePad Pro, iPad Pro veya Microsoft Surface Pro kadar saf üretkenlik için kullanılamasa da Samsung'un tabletlerinde daha iyi bir deneyim sunuyor. Bir Android tablet arıyorsanız ve birkaç yazılım engelini aşmanın sakıncası yoksa (tabi bir de bütçeniz varsa) MatePad Pro listenizde olmalı.

O halde cihaz daha detaylı olarak neler sunuyor bir bakalım…

TASARIM

Apple iPad Pro’ya baktıktan sonra Huawei’nin MatePad Pro için nereden ilham aldığını görmek zor değil. Kusursuz olmasa da, iPad Pro o kadar iyi tasarlanmış ki, Huawei bunu örnek alarak harika görünen ve kullanımı zevkli bir tablet hazırlamış.

Biraz daha küçük ve daha geniş ekranı sayesinde 11 inç iPad Pro'dan biraz daha dar. Ancak benzer kavisli kenarlara, manyetik olarak üste tutturulmuş bir kaleme (bazı paketlere dahil olsa da ayrı olarak satılıyor) ve düz, metal bir arkaya sahip. Denge iyi ayarlanmış, uzun süreli okuma için elinizde tuttuğunuzda çok ağır gelmiyor. Elde sağlam hissettiriyor mu? Evet. Aslında Huawei'den beklediğiniz gibi ustalıkla tasarlanmış bir ürün.

Tabletlerde daha yaygın hale geldiği için, kulaklık girişi, şarj etmek ve bağlantı için alt kısımda sadece bir adet USB-C bağlantı noktası var. Dört hoparlör ızgarası üst ve alt kenar yer alıyor. Kulaklık girişi ise yok.

10 inçlik ekran, tabletinizin ön tarafının çoğunu kaplıyor ve parmaklarınızı dinlendirmek minimum düzeyde tutulan çerçevenin bir kenarına koyabilirsiniz. Bu en pratik tasarım olmayabilir, ancak bu kasa boyutunda mümkün olan en büyük ekranı veriyor. Huawei'nin avuç içi reddetme yazılımı mükemmel, bu yüzden istemediğinizde yanlışlıkla ekrana basarken kendinizi bulamazsınız.

Ön kamerayı çerçeveye oturtmanın bir yolunu bulmak yerine, burada göz gibi bir delik var. Söylemem gereken şey, bu deliğin burada garip durduğu ve etkileyici olan paneli bozuyor. Bir telefonda bunu anlıyorum, ama burada doğru görünmüyor. Özellikle de çerçevede bunu için hala yer var gibi görünüyor.

EKRAN

MatePad Pro'nun önünü 10,8 inç LCD ekran kaplıyor. Daha hızlı 90Hz yenileme hızı veya OLED panel kullanımı gibi yeni teknolojiden yoksun olsa da, yine de harika bir ekran.

Fotoğraflara veya desteklenen videolara bakmak için mükemmel olan yüksek 2560 x 1600 çözünürlük sayesinde son derece keskin bir görüntü sunuyor. Renk üretimi de iyi. OLED yerine LCD olduğu düşünüldüğünde siyah seviyeleri güzel ve derin. Huawei'nin 540 nit tepe parlaklığı iddiası da doğru gibi çünkü ekran epey parlak.

M-Pencil (Huawei'nin kalemi için adı) tabletin tüm çeşitlerine dahil olmasa da, almak için kullanışlı bir eklenti. Çizim ve yazma hem tepkisel, hem de kalem üste takılarak şarj olabiliyor. Tıpkı iPhone gibi.

PERFORMANS VE YAZILIM

MatePad Pro'nun Google Play Hizmetlerine erişimi olsaydı, en sevdiğim Android tabletim olabilirdi. Google’sız, Huawei'nin son telefonlarında hissettiğim gibiydim. Yani biraz boşluğa düşmüş gibi.

Ancak Netflix’i yükleyip, HD ve HDR akışından yararlanabilirsiniz. Bu sayede de son derece yetenekli ekranı doğru şekilde kullanabilirsiniz. YouTube'a da bir tarayıcı aracılığıyla erişilebilirsiniz.

Huawei'nin Google Play'e alternatifi App Gallery. TikTok, Snapchat ve The Times gibi büyük uygulamalar bu uygulama mağazasında mevcut. Bunun zamanla daha iyi olacağından eminim. Aynı zamanda Türkiye’ye özgün uygulamalar da buraya eklenmeye devam ediyor. Onlar geldikçe de bu tableti kesinlikle yeniden inceleyeceğim. Uygulamaların nasıl çalışacağını merak ediyorum.

Kalemi kullanan uygulamalar için de sınırlı destek var, AutoDesk'in Sketchbook'u bulabildiğim tek uygun çizim aracıydı. Bunu iPad'de bulunan mükemmel çizim ve not alma uygulamalarıyla karşılaştırdığınızda, yaratıcı bir tablet arıyorsanız MatePad zor bir seçim olabilir.

App Gallery'de oyun konusunda da seçiminiz bol. Aynı zamanda cihazda Asphalt 9 gibi bir oyunu sorunsuz çalıştırmak için bol miktarda güç de var. MatePad Pro'ya güç vermek, 8GB RAM ile birlikte yeni P40 serisinde bulacağınız aynı Kirin 990 yonga seti mevcut. 6GB modeli de var, bizdeki de bu zaten. Hem 4G hem de 5G seçenekleri sizlere sunuluyor. Bu arada ikincisi tabletlerde hala çok nadir bir durum.

Huawei'nin EMUI'si hala Android'in temelini oluşturuyor ve burada uygulamaları geniş ekranda çalıştırmak için bazı güzel eklemeler var. Bölünmüş ekranlı çoklu görev epey işe yarıyor. Uygulamaları sürüklenip genişletilebilen veya küçültülebilen küçük pencerelerde açabilirsiniz.

Güçlü bir tabletin sadece iyi bir ekran ve şık tasarıma değil, aynı zamanda kaliteli sese de ihtiyacı var. Neyse ki MatePad Pro, Harmon Kardon tarafından ayarlı hoparlörleriyle hoş, net ve yüksek sesle etkileyici bir deneyim sunuyor. Yanlardaki çıkışlar, tableti yatay olarak tutarken hoparlörleri engellemenize de yol açıyor. Bu çok büyük bir problem mi? Bence değil.

Unutulmaması gereken birkaç nokta var. Örneğin parmak izi tarayıcı yok. Bunun yerine yüz kilidini güvenli bir şekilde tablete girmek için ana yöntem olarak kullanabilirsiniz. Hem ön hem de arka tarafta her ikisi de mükemmel şekilde servis edilen birer kamera var. Arkadaki 13 megapiksel sensör, belgeleri taramak için iyi. Ancak cebinizdeki telefon tatil fotoğraflarınızı çekmek için çok daha iyi, onu belirteyim.

PİL ÖMRÜ

Piyasada MatePad Pro'dan başka daha fazla pil odaklı özelliklere sahip bir Android tablet bulamazsınız. Birlikte verilen 40W adaptör ile olağanüstü hızlı şarj etmekle kalmayıp (%0’dan %100'e tam şarj 90 dakikadan fazla sürüyor), aynı zamanda 15W kablosuz şarj ve arkada Qi özellikli cihazları şarj etme yeteneğine de sahipsiniz.

Ters kablosuz şarj genellikle bir telefonda yavaş ve garip olsa da, bir tablette çok daha mantıklı. Bir iPhone 11'i tablete koyabilirim ve 7.5W'de şarj olur. Şarj cihazınızı unuttuğunuz zamanlar için çok kullanışlı.

Buradaki dayanıklılık da iyi. Ancak bulabileceğiniz en uzun ömürlü tabletten çok uzak. İş dizüstü bilgisayarım yerine MatePad Pro'yu kullanarak geçirdiğim bir günde 9-6 mesai saatini çıkarabildim. Hatta mesai sonunda yaklaşık %20 civarında şarjım da kalmıştı.

Sonuca bağlıyorum…

Birçok yönden, Huawei MatePad Pro şimdiye kadar kullandığım en iyi Android tablet. iPad benzeri tasarım pratik ve kaygan; canlı ekran ise fevkalade yetenekli. Aksesuarlar bile iyi yapılmış ve değerli eklemeler.

Ancak tabletin satın alma olasılığını düşerecek şey yazılım olabilir. Huawei'nin kendi ince ayarlarına açık olsa da ve genel olarak telefon uygulamalarının kullanımını kolaylaştırsa da, Google hizmetlerinin eksikliği ve beraberinde gelen DRM, üzerinde oynayacak hiçbir şeyin olmadığı bir medya tabletine yol açıyor.

Huawei'nin en yeni P40 telefonlarıyla muhtemelen bunlardan bazıları olmadan yaşayabilirken, burada daha fazla fedakarlık yapıyormuş gibi geliyor. Huawei MatePad Pro, Google hizmetlerinin eksikliği ve bununla birlikte gelen nedenlerle biraz acı çeken harika bir tablet.

Google sorunu düzelip güncelleme alırsa en iyi Android tabletler listesinin zirvesine oynayabilir.

Huawei MatePad Pro’nun 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeli 4399 TL. Ekstradan klavye isterseniz 400 TL, M-Pencil adlı kalemi de alacağım derseniz 100 TL’yi gözden çıkarmak zorundasınız.





Artıları

Sağlam ve hafif tasarım

Gerçekten güzel ekran

Akıllı şarj özellikleri

Genel olarak harika donanım





Eksileri

Google hizmetlerinin eksikliği bu tableti çok zorluyor

Sınırlı yazılım işlevselliği

Kulaklık girişi yok



