Nova 9, Huawei'nin orta sınıf Nova akıllı telefon serisinin en son üyesi. Huawei, Nova'yı popüler P ve Mate cihazlarına daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak pazarlıyor. 120Hz ekrandan 50 MP kameraya ve 66W hızlı şarja kadar Nova 9 aslında bir amiral gemisi telefonu özelliklerine sahip. Ancak Nova, Android işletim sisteminde EMUI 12'yi çalıştırmaya devam ederken, Google uygulamalarından eksik kalıyor. Huawei Nova 9, piyasadaki en şık Android telefonlardan biri. Telefon, Starry Blue, Crush Green ve Black olmak üzere üç farklı renkte geliyor. Güneş çarptığında ışıltılı bir renk dizisini yansıtan, yanardöner bir mavi-gümüş kaplamaya sahip Starry Blue en dikkat çekeni. Arka kısımda büyük bir kamera modülü ve Nova yazısı var. Aynı zamanda kullanılan malzeme yüzünden parmak izi veya lekeler burada yok. Kılcal çizikler endişe kaynağı olsa da, ek koruma için kutudan bir kılıf da çıkıyor. 160 x 73,7 x 7,77 mm boyutlarında olan telefon uzun ve ince bir yapıda. Ayrıca sadece 175g ile hafif. Bağlantı noktalarına gelirse, telefonun alt kenarında USB Type-C bağlantı noktası var ancak 3,5 mm jak yok. Bu nedenle müzik dinlemek istiyorsanız hem bir kablosuz kulaklığa yatırım yapmanız hem de bir adaptör satın almanız gerekiyor.

Nova 9, 2340 x 1080 çözünürlüğe ve delikli kameraya sahip 6.57 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ekran, keskin ve ayrıntılı. Telefonda HD videolar izlemek de zevkli. OLED teknolojisi sayesinde renkler canlı ve keskin, siyahlar derin. Burada göze çarpan özelliklerden biri de 120Hz yenileme hızı. Bu özellik, şu anda birçok amiral gemisi telefonda yer alıyor ve kaydırma ile oyun oynamayı fark edilir derecede pürüzsüz hale getiriyor. Ekranı 'Dinamik' ayara getirdiyseniz, 120Hz gerekmediğinde pil tasarrufu yapmak için 60Hz'e otomatik olarak düşebiliyor. Nova 9 ayrıca 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Bu da ekranı bazı rakip telefonlardan daha duyarlı ve oyun gibi görevler için daha uygun hale getiriyor.

Nova 9'da 50 MP Ultra Vision ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik ve 4 cm çekim mesafesine sahip 2 MP makro sensör olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Optik yakınlaştırma için telefoto lens yok, ancak kamera 10x'e kadar dijital yakınlaştırma sunuyor. Görüntüler 2x'te iyi görünüyor, ancak 5x ve 10x'te kalitede biraz ayrıntı kaybı var. 50 MP ana sensör ve ultra geniş açılı lens kesinlikle burada öne çıkan özellikler. Ana sensör, canlı renkler, bol ayrıntı ve yeterli miktarda derinlik ile iyi sonuçlar üretiyor. Konuyu aynı renkteki arka planlarda bile gerçekten ortaya çıkarabiliyor. Makro lens, nesnelerin yakın çekimlerini yakalama konusunda iyi bir iş çıkarıyor, ancak mükemmel değil. Bu telefonda gece modu da var. Düşük ışıkta bu modla çekilen fotoğraflar daha aydınlık görünüyor. Önde ise net ve iyi kontrastlı 32 MP delikli bir kamera da yer alıyor. Kamera saçınızdaki tonları ortaya çıkarıp, loş ışıkta kaliteyi çok fazla düşürmüyor. Selfie kamerası 240 fps'de 720p video çekebilirken, arka kamera 960 fps'ye kadar 720p video kaydedebiliyor. Ayrıca her iki kamera da 4K'da çekim yapabilirken, ikincisi ağır çekim ve hızlandırılmış özellikleri de destekliyor.

Huawei Nova 9, şirketin EMUI 12 arayüzü üzerinde çalışıyor. Yazılım Android tabanlı olsa da, simgelerin kare şekli ve ana ekrandaki klasörlerin düzeni Apple'ın iOS'unda bulunanları andırıyor. Ardından, günümüzde tüm Huawei cihazlarda görülen durum var, yani Google uygulamalar yok. Bu, telefonunuza Gmail, Google Dokümanlar, Google Haritalar veya YouTube'u veya en azından Huawei'nin AppGallery aracılığıyla yükleyemeyeceğiniz anlamına geliyor. Telefonda ayrıca Netflix ve Spotify gibi birkaç popüler uygulama da eksik ama bunları üçüncü parti uygulama mağazalarından telefonunuza indirebilirsiniz. Ancak Huawei, ABD ticaret yasağının bıraktığı boşluğu, Petal Search ve Petal Maps dahil olmak üzere kendi Petal uygulamalarının yanı sıra Huawei Docs, Huawei Health ve Huawei Wallet gibi Huawei markalı uygulamalarla doldurma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Ayrıca kontrol panelinde bulunan ve çalışmanızı birden fazla Huawei cihazında düzenlemeyi kolaylaştıran Device+ var. Uygulamalar, Google uygulamalarından beklediğiniz işlevlerin çoğunu karşılıyor. Ancak tüm belgelerinizi Google Drive'da depoladıysanız veya YouTube'da video izlemek istiyorsanız, Huawei’nin kendi internet tarayıcısını kullanabilirsiniz. Ancak bu, telefonunuzda saklamakla aynı şey değil. EMUI bir yana, Huawei Nova 9, Qualcomm'un sekiz çekirdekli 4G yonga seti Snapdragon 778G tarafından destekleniyor. Buna çoğu insan için yeterli olacak 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Telefon, bu donanımla uygulamaları hızlı bir şekilde yükleyip, oyunları hiçbir sorunla karşılaşmadan çalıştırabiliyor.

Nova 9, 4300 mAh pille geliyor. YouTube üzerinden 1080p videoyu %50 parlaklıkta izlediğinizde telefonun %100'den %99'a düşmesi 30 dakika sürüyor. Bu değerden sonra pil biraz daha hızlı bitiyor. Her 30 dakikada %5 civarında bir düşüş yaşanıyor. Ancak normal kullanımda pil, bir gün boyunca dayanabiliyor. Nova ayrıca Huawei SuperCharge ile 66W hızlı şarjdan yararlanıyor. Şarj teknolojisi, 40 dakikadan kısa bir sürede tam şarj sunuyor. 66W'lık şarj cihazı kutudan çıkıyor. Bu nedenle ekstra bir harcama yapmanıza gerek yok.

Nova 9, keskin ve canlı 50 MP kamera, 120 Hz OLED ekran ve şık tasarım gibi birçok özelliğe sahip kullanışlı bir telefon. Kamera ve 5G eksikliği ile ilgili bazı küçük sorunlar olsa da birçok kişi için en büyük hayal kırıklığı Google uygulamalarına erişimin sınırlı olması.