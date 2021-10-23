Huawei, Nova 9’un global sürümünü resmi olarak duyurdu

Nova 9, kavisli ekrana sahip ve önüyle arkasının simetrik olduğu bir tasarım var. Telefon, 6,57 inç 2340×1080 piksel 120 Hz OLED ekranla geliyor.

Gücü Snapdragon 778G işlemci ve 8 GB RAM’den alan Nova 9, 128 / 256 GB depolama alanı sunuyor. Şirket, Nova 9’a 66W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil eklemiş.

5G desteği olmayan telefonun önünde 32 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Cihazın arkasında ise 50 MP F1.9 RYYB ana kamera yer alıyor. Buna 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lensler eşlik ediyor.

Bağlantı noktası tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güncel bağlantıları destekleyen Nova 9, USB-C şarj girişine sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ise burada yer almıyor.

Telefon, EMUI 12 yüklü olarak geliyor. Nova 9’un kullanıcı arayüzü, Denetim Merkezi ve yeni toplu uygulama klasörleri gibi alanlarda HarmonyOS ile büyük benzerlikler gösterse de, telefon EMUI 12 yüklü olarak geliyor.

Avrupa pazarına 499 euro fiyat etiketiyle gelen Huawei nova 9 akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatı halen tam olarak bilinmiyor.