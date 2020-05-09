Huawei P Smart 2020, Google servisleriyle gelecek
Huawei‘den Google destekli yeni Huawei P Smart 2020 modeli geldi. Huawei, Google desteğini devam ettirmek için eski işlemciyi kullanmaya devam ediyor. Onur Binay/posta.com.tr
09 Mayıs 2020, Cumartesi 11:37 Son Güncelleme:
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Huawei, P Smart 2019‘un yenisi Huawei P Smart 2020, resmi olarak tanıtıldı. Temel olarak eski donanım üstüne yenilenmiş bir tasarımla karşımıza çıkan P Smart 2020, bu sayede Google servislerine sahip. Yani GMS desteği var ve Google Play Store’a erişim sunuyor.
Huawei P Smart 2020'nin 17 Mayıs'ta piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Cihazın Avrupa fiyatının 199 euro seviyesinde olması bekleniyor. Bu telefonun Türkiye’de de satılmasını bekliyoruz. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama gelmedi.
Huawei Smart P 2020'nin teknik özellikleri:
Ekran: 6,21 inç, 2340 × 1080 FHD+ LCD
İşlemci: Kirin 710F
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB (mikroSD ile 512 GB)
Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 3.400 mAh
Bağlantı: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, USB Type-C (USB 2.0)
İşletim Sistemi: EMUI 9.1 ile Android 9 Pie (Google Mobil Servisleri dahil)
Renkler: Gece Siyahı, Zümrüt Yeşili, Şafak Mavisi