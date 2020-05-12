Huawei P30 Pro New Edition tanıtıldı

Google uygulamalarına ve servislerine ev sahipliği yapan Huawei P30 Pro New Edition, Almanya’da satışa sunuldu.

Huawei P30 Pro New Edition modeli, 6.47 inç boyutundaki Full HD+ çözünürlük sunan kavisli OLED ekranın üzerine kuruluyor. Donanım kısmında ise 7nm Kirin 980 işlemcisine ev sahipliği yapan yeni P30 Pro’da aynı zamanda 8 GB RAM’a ve 256 GB dahili hafızaya yer veriliyor.

Leica imzalı 1/1.7 inç 40 megapiksel F1.6 OIS (SuperSpectrum) + 20 megapiksel F2.2 (120 derece geniş açı) + 8 megapiksel F3.4 (Periskop tarzı) üçlü kurulum yer alıyor. Kare kamera modülüyle 5x optik, 10x kayıpsız ve 50x dijital zoom yapabilen telefon, yine arkasında daha iyi derinlik algılama için bir ToF sensörüne de sahip.

İlk olarak Almanya’da satışa sunulan cihazın Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzle beraber geldiğini de belirtelim. GSM ile Google servislerine, uygulamalarına ve Android lisansına da ev sahipliği yapan cihaz, 40W hızlı şarj destekli 4.200mAh boyutundaki bir bataryadan da besleniyor.

Huawei P30 Pro New Edition modelinin fiyatı, 749 euro olarak belirlendi. Modelin Türkiye pazarına da giriş yapması da bekleniyor.







