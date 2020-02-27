Huawei P40 Lite duyuruldu! İşte fiyatı ve özellikleri…

26 Mart tarihinde Paris merkezli olarak tanıtılacak Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro PE öncesinde beklenen Huawei P40 Lite tanıtıldı.

Huawei nova 6 SE üstüne kurulan oldukça şık görünüyor. Parmak izi sensörü yan tarafında olan akıllı telefon, arkasında yeni iPhone’ları akıllara getiren kamera modülü taşıyor. Bu modülün içerisinde 48MP F1.8 + 8MP F2.4 ultra geniş açı + 2MP F2.4 derinlik + 2MP F2.4 makro kameralar bizleri karşılıyor. Önünde ise 16MP F2.0 selfie kamerası yer alıyor.

6.4 inç büyüklüğündeki IPS ekranı Full HD+ yani 1080×2310 piksel çözünürlük sunan telefonun ekran/kasa oranı yüzde 90.6 seviyesinde

Gücünü Kirin 810 işlemciden alan ve 6 GB RAM‘e sahip olan P40 Lite, 128 GB dahili depolama ile geliyor. Buna en olarak 4.200 mAh pil ile ayakta duruyor. Bu pil firmanın 40W SuperCharge hızlı şarj sistemi ile oldukça hızlı şekilde doldurulabiliyor.

Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei P40 Lite’ın fiyatı 299 Euro olarak belirlendi. Avrupa’da 2 Mart tarihinden itibaren ön siparişler alınmaya başlanacak. Bazı ülkelerde P40 Lite ön siparişi veren müşterilere Freebuds kablosuz kulaklık ve ekran koruyucu hediye edilecek.



