Huawei P40 Pro nasıl görünecek?

Onur Binay/posta.com.tr

Huawei P40 amiral gemisi akıllı telefonların, mart ayının sonunda gelmesi bekleniyor. Duyuru tarihinin yaklaşmasıyla, P40 serisi hakkında daha fazla bilgi gelmeye başladı.

Ortaya çıkan görüntülere göre Huawei P40 Pro'nun arka yüzünde 5 kamera bulunacak. OnLeaks’a göre cihazın ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü çekebilen Sony IMX686 olacak. Ultra geniş açılı kamerası 20 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, periskop kamera da 12 MP çözünürlüğünde olacak.

6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, QHD+ ekran çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunacak. Bu ekran sayesinde cihazın yüzde 98 ekran / kasa oranına sahip olacağı da iddia ediliyor.



