Huawei P50 Pro ve Huawei’nin ilk dikey katlanabilir telefon modeli P50 Pocket, ilk aşamada sadece Çin pazarında satışa sunuldu. Ancak telefonlar geçtiğimiz günlerde Çin dışına da çıkarıldı ve Avrupa gibi birçok pazara getirilmeye başlandı. Huawei Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao ise P50 Pro ve P50 Pocket cep telefonu modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu.

Huawei P50 Pro için henüz elimizde bir Türkiye fiyat bilgisi bulunmuyor. Telefonların ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir tarih açıklanmadı.