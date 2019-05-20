Huawei telefonlar ne olacak? Kullanılmayacak mı?

Son zamanlarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanan Huawei marka telefonların Google tarafından Android lisansı iptal edildi. Bu telefonu kullananlar şimdi ne olacağını merak edip "Huawei telefonlar kullanılmayacak mı?" sorusuna cevap arıyor.

ŞİMDİ NELER OLACAK?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Google’ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmayı indirgediğini açıkladı.

Alphabet’in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google’ın geliştirdiği Android yazılımı güncellenemeyecek; bu telefonların, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da video uygulaması YouTube’a da erişimi olmayacak.

Şimdiki Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek.

Reuters’a konuşan bir kaynak, Huawei’nin sadece Android yazılımının halka ve geliştiricilere açık olan hizmetlerini kullanmaya devam edebileceğini, diğer hizmetlerine erişimin kesileceğini söylemişti.

‘MEVCUT TELEFONLAR DEVAM EDECEK’

Bu haberin üzerine Alphabet şirketinin sözcüsü bir açıklama yaptı; Amerikan hükümetinin aldığı kararlara uyduklarını belirterek şu an Huawei telefonlarda bu hizmetleri kullanan kişilerin ise devam edebileceğini belirtti.

Bu durumun Huawei’nin Çin dışındaki akıllı telefon operasyonlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

‘KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRİYOR’

Huawei ise son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Çin’de kullanılan bazı modellerinin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor.

Huawei’nin Çin’deki operasyonları zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmeyebilir ancak şirketin en büyük ikinci pazarı olan Avrupa’da bu durumun nasıl bir zarara yol açabileceği henüz kestirilemiyor.

Trump geçen hafta içinde imzaladığı başkanlık emrinde, açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükümet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de bu listede yer alan şirketler arasına eklendi.

Son aylarda aralarında İngiltere’nin de olduğu bazı Batı ülkeleri, Huawei ürünleri ile ilgili güvenlik endişelerini dile getiriyordu.

Çin’in Huawei teknolojisini casusluk için kullanabileceği kaydediliyor.

Washington, müttefiklerine, Huawei’in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda da baskı yapıyor.