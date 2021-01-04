Bilim & Teknoloji Huawei telefonlardan Tencent'in oyunları kaldırıldı

Huawei telefonlardan Tencent'in oyunları kaldırıldı

Bilim & Teknoloji

Huawei telefonlardan Tencent'in oyunları kaldırıldı

Huawei'nin Tencent Holdings'in oyunlarını uygulama mağazası App Gallery'den kaldırdığı duyuruldu. Huawei'den yapılan yazılı açıklamada, Tencent'in şirketler arasındaki anlaşmada 'tek taraflı değişikliklere giderek oyunlarının uygulama mağazasından kaldırılması talebi' üzerine iş birliğine son verildiği ifade edildi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Açıklamada, Tencent'in talebi üzerine iş birliğinin durdurulmasına ve şirkete ait oyunların uygulama mağazasından kaldırılmasına karar vermek zorunda kalındığı kaydedildi.

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Huawei'nin, Tencent’in oyun sektörünün başarıları ve pazardaki konumunu takdir ettiği vurgulanan açıklamada, şirketin talebinin anlayışla karşılandığı belirtildi.

Tencent'ten 'Huawei'nin sözleşmeyi yenilemediği' açıklaması

Tencent'ten yapılan açıklamada ise Huawei'nin taraflar arasındaki sözleşme uyarınca kararlaştırılan tarihte sözleşmeyi yenilememesi nedeniyle söz konusu durumun gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Huawei ile iletişim halinde olunduğu ve oyunların yeniden uygulama mağazasına konulması için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.


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