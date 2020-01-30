Anadolu Ajansı’na Huawei'nin Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Dongbo, bu süreçte önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Dongbo, şirket tarafından oluşturulan Huawei mobil servisleri (HMS) ekosisteminin kendileri açısından oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Huawei servis uygulamaları, Huawei üçüncü parti uygulamaları ve hizmetleriyle birlikte, 1 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciyle dünya genelinde 570 milyon Huawei kullanıcısı için bir HMS ekosistemi oluşturuyor" dedi.

HMS ekosistemini büyütmek için büyük bir efor sarf ettiklerini söyleyen Dongbo, "Türkiye, mobil uygulamalar için önemli bir seçenek olan HMS'nin gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri olma özelliği taşıyor" dedi. Geliştiricileri, uygulamalarını HMS platformuyla yayınlamaya teşvik için, "Shining Star 2.0" ismiyle yürüttükleri program kapsamındaki yatırımlarını 1 milyar dolara çıkardıkları bilgisini veren Dongbo, söz konusu büyüme kapsamında Türkiye'nin bölgesinde lider konumda olduğunu dile getirdi.

Şirketin, Türkiye'de yüzde 90'ı Türk olmak üzere, bin 300 civarında çalışanı bulunduğunu aktaran Dongbo, inşa ettikleri ekosistemle dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Dongbo, Huawei'nin Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi ile de öne çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Burada 450'den fazla mühendis görev yapıyor. Merkezimiz, 5G ve yapay zeka teknolojiler özelinde teknolojik üretime odaklandı. Burada sadece lokal değil, farklı ülkelerdeki müşteriler ve paydaşlar için de yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriliyor"

Dongbo, "Faaliyete başladığımız ilk günden bugüne, küresel koşullar ne olursa olsun, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz" diyerek Türkiye'ye yönelik yatırımlara devam edecekleri mesajını verdi.

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çekişmelerin odağı haline gelmiş ve Washington, teknoloji devinin Çin hükümetiyle bağlantısı olduğunu ileri sürerek, bunu "ulusal güvenlik riski" olarak tanımlamıştı.

Başkan Donald Trump ve yönetimi geçtiğimiz mayıs ayında Huawei'in kara listeye alındığını açıkladı. Daha sonra Google, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya almıştı ve Huawei bazı ülkelerde yaptırımlarla karşılaşmıştı.