Huawei Watch Fit Elegant ülkemizde satışa sunuldu

Adından da anlaşılacağı gibi Huawei Watch Fit Elegant , 2020'de piyasaya sürülen Watch Fit'in daha zarif bir versiyonu. Şirket aslında orijinal Huawei Watch Fit Active sürümünü burada yeniden adlandırdı.

Huawei burada aynı fitness takipçisi ve akıllı saat görünümünü aldı ve polimer kasayı paslanmaz çelik kasayla değiştirdi. Ağırlıkta hafif bir artış var ama bu rahatsız edici değil. Elegant, Active sürüm için sunulan dört renk seçeneği yerine beyaz veya siyah görünümde geliyor.

Akıllı saat, fitness istatistiklerini kontrol etmek ve birçok saat yüzünü size göstermek için parlak ve renkli panelle geliyor 1.64 inç, 456 x 280 çözünürlüklü AMOLED ekranın etrafı da ince çerçevelerle sarılı. Parlak cam burada fark yaratıyor ve maksimum ekran parlaklığında gerçekten hoş duruyor. Genel olarak görüş açıları da iyi.

Active sürümdeki silikon kayış yerine fluroelastomer kayışla kayış cephesinde de bir değişiklik oldu. Huawei, daha güçlü ve daha dayanıklı bir şey sunmak için GT2 saatlerinde de bu tür bir kayış kullandı. Deneyimlerime göre rahatlık açısından silikondan farklı hissettirmiyor. İlk Fit ile aynı 5ATM su geçirmezlik derecesi burada da var. Bu da onu havuz, deniz veya duş için güvenli hale getiriyor.

Burada Watch Fit adından da anlaşılacağı üzere bu akıllı saat, adımları sayma ve uykuyu izleme gibi tüm temel fitness izleme özelliklerini size sunabiliyor. Aynı zamanda bunu tutarlı bir doğrulukla yapıyor. Kalp atış hızı doğruluğu egzersizler sırasında biraz yüksek çıkabilir dikkatli olun.

Sensörler açısından, günlük ve iç mekan aktivitesini izlemek ve uyku izlemeyi etkinleştirmek için jiroskop ve ivmeölçer sensörleriniz var. Huawei'nin TruSeen 4.0 optik kalp atış hızı monitörü, sürekli izleme ve egzersiz sırasında kullanım için kullanılıyor. Aynı zamanda stres takibinin kilidini de açıyor. Bu sensör aynı zamanda artık 7/24 takip edebileceğiniz SpO2 ölçümlerini de etkinleştiriyor.

Uyku vakti geldiğinde, uyku süresini, REM uykusu dahil uyku aşamalarını ve uyku puanlarını, neden iyi veya kötü bir gece uykusu geçirmiş olabileceğinize dair bazı bilgileri burada görebilirsiniz.

Spor izleme moduna geçtiğinizde 96 antrenman modu arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlardan 11 tanesi size daha zengin ve aktiviteye özgü ölçümler sağlayabiliyor.

Akıllı saat hem Android hem de iPhone'lar ile çalışabiliyor. Bildirimleri, müzik çalma kontrollerini, hava durumu güncellemelerini ve saat yüzlerini görüntüleme yeteneği gibi akıllı saat özellikleri her ikisiyle de çalışabiliyor. Ödemeler, uygulama indirme yeteneği, yerleşik bir müzik çalar, arama yapma yeteneği ve akıllı asistan gibi şeyler burada yok. Bu özelliklerden bazıları Huawei'nin Watch GT 2 serisi akıllı saatlerinde mevcut.

Bildirimler, telefonunuzda olduğu gibi filtreleniyor ve bu ince ekrana göre iyi optimize edilmiş. Mesajlara saat üzerinden yanıt veremiyorsunuz veya konu satırının dışındaki e-postaları göremiyorsunuz. Bu nedenle gelen bazı mesajları derinlemesine görmek için telefonunuza ulaşmanız gerekiyor. Keskin, parlak ekrandan en iyi şekilde yararlanan saat yüzleri koleksiyonuna da sahipsiniz.

Elegant, size kullanıma bağlı olarak yedi ila 10 günlük pil süresi sağlayan 180mAh pille geliyor. Sürekli izleme gibi özelliklerden ödün verirseniz ve GPS'i düzenli kullanmazsanız pil size bir haftadan daha uzun süre dayanabilir.

Sonuca bağlayacak olursak, Watch Fit Elegant sağlam bir akıllı saat. Parlak metal kasa ve keskin ekranla Huawei'nin diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi burada zarif bir seçenek sunduğunu görmek güzel. Eksi yanı, egzersiz sırasında sunduğu kalp atış hızı doğruluğu.