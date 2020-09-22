Huawei’nin akıllı saat ailesi Watch GT 2 Serisi’nin en yeni üyesi Huawei Watch GT 2 Pro, Türkiye’de ön siparişe açıldı. Çizilmeye karşı dayanıklı safir cam saat kadranına sahip olan Huawei Watch GT 2 Pro’nun gövdesi ise hafif ve sağlam titanyumdan üretildi.

Huawei Watch GT 2 Serisi’nde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modlarının da dahil edildiği Huawei Watch GT 2 Pro’daaralarından seçim yapılabilecek 100'den fazla egzersiz modu sunuyor.

Kayak modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla kullanıcıların ortalama hızını, mesafesini, kümülatif inişini, maksimum eğimi, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğu (Sp02) gibi parametreleri izliyor. Golf modunda ise kullanıcının salınım temposu ve hız analizinin yanısıra, saat yüzünde görsel vuruş gösterimleri de sağlıyor.

Saat ile kullanıcılar gün doğumunu, gün batımını, ay evrelerini, gelgit zamanlarını ve şiddetli hava uyarılarını da takip edebiliyor.

Gelişmiş spor takibi ve profesyonel sağlık izleme fonksiyonlarını barındıran ve 2 haftalık pil ömrü sunan Huawei Watch GT 2 Pro’da, kullanıcıları motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Herhangi bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı, egzersiz kalp atış hızı, yüksek kalp atış hızı uyarısı, en yüksek oksijen alımı (VO2 Max),ve toparlanma süresi gibi ölçümleri kullanıcılara sunan Huawei Watch GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Watch GT 2 Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye’deki tüketiciler özelinde gerçekleştirdiği ve akıllı saat kullanıcılarının ve akıllı saat satın almayı düşünenlerin tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

Araştırmaya göre kullanıcıların akıllı saat satın alma sebepleri arasında yüzde 63 oranla spor aktivitelerini takip etmek, yüzde 54 oranda fiziksel sağlığı hakkında bilgi sahibi olmak ve yüzde 49 oranında anlık bildirim ile mesajları alıp telefon görüşmesi yapabilmek yer alıyor. Akıllı saat almayı düşünen grupta ise telefon görüşmesi yapıp bildirim alabilmek, fiziksel sağlık takibinin önüne geçiyor.

Tercih sebebi olan akıllı saat özelliklerine bakıldığında ise akıllı saatin işlevlerinin çokluğu, pil ömrü ve genel görüntüsünün ön planda tutulduğu görülüyor. Akıllı saat almayı düşünen kesimde de bu sıralama değişmiyor.

Türkiye’deki kullanıcıların üzerinde durdukları akıllı saat fonksiyonları arasında nabız ve yakılan kalorinin takibi öne çıkıyor. Buna ek olarak akıllı saat sahibi olmak isteyen grup, uyku takibi ve kan basıncı ölçümüne de ayrıca önem veriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, her iki grup için de en sık takip edilen akıllı saat göstergeleri adım sayısı, kat edilen mesafe ve hız olarak görülüyor. Bunlar haricinde en çok kullanılan ve bir akıllı saatten beklenen işlev ise navigasyon özellikleri.

Kullanıcıların akıllı saatlerde memnun olmadıkları durumlar incelendiğinde ise yüzde 26 ile pil ömrünün kısa olması başı çekerken, saat ekranında parmak izi kalması ise yüzde 25 oran ile ikinci sıraya yerleşiyor.

Akıllı saat kullanımı ile ilgili istatistikler, Türkiye’deki kullanıcıların haftada 4.2 gün spor yaptıklarını gösteriyor. Bu istatistik, akıllı saat sahibi olmak isteyen kitlenin de spor istatistikleri ile neredeyse aynı. Her iki grubun da en çok yaptıkları ve akıllı saatlerinden takip etmek istedikleri sporlar yürüyüş ve hafif koşu. Bu iki sporu yine her iki grupta da bisiklet, yüzme ve doğa yürüyüşü sporları takip ediyor.

Akıllı saat sahiplerinin yüzde 46'sı her gün 11 saat akıllı saat kullanıyor. Türk tüketicilerin ortalama yüzde 47'si iş vesilesiyle ağırlıklı olarak akıllı saatler kullanıyor. Genel akıllı saat kullanımı ise haftada ortalama 5.7 gün civarında.

200'den fazla saat yüzü seçeneği olan Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye’de 2 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim’e kadar ön satışa sunuldu. Çinli şirketten yapılan açıklamaya göre ön satış kampanyası dahilinde Huawei Watch GT 2 Pro satın alan kullanıcılar aynı zamanda 1 TL farkla Huawei araç şarj cihazı ve mini hoparlöre sahip olabilecek.