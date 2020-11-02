Huawei Watch GT 2 Pro’nun EKG’li sürümü geliyor

Huawei Watch GT 2 Pro, kısa süre önce 2.299 TL ön sipariş fiyatıyla Türkiye’de de satışa sunuldu. Şimdiyse bu modelin EKG özelliğine sahip versiyonu geliyor.

EKG özelliği kullanıcıların doğrudan bileklerinden elektrokardiyogram çekmelerine olanak veriyor. EKG ölçümü sayesinde kullanıcılar kalp atışının hızlı veya düzensiz olması gibi belirtiler yaşadıklarında kalp ritmini ölçerek doktorlara kritik önem taşıyan veriler sağlayabiliyor.

EKG özelliği Watch Series 4 ve Watch Series 5’de kullanılabiliyor. Samsung Galaxy Watch 3’ta da yer alan özellik ise Türkiye’de henüz kullanıma açılmadı.







