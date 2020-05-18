SpO2 sensörü, kullanıcıların sağlık ve kondisyonları hakkında daha iyi bilgi edinmek için kan oksijen doygunluk düzeylerini izlemelerini sağlıyor. Şu anda bu cihazla beraber Huawei Watch GT2, Honor Band 5, Band 5i ve Honor MagicWatch 2 kan oksijen izleme fonksiyonunu destekliyor.

Biraz daha detaya girecek olursak, yani SpO2 nedir, ne değildir, ne işe yarar gibi konulara. Biraz da bundan bahsedelim.

Bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesinin bir tahminini temsil eder. Sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ila 100 arasında olması gerektiği ifade edilirken, kandaki düşük oksijen seviyesinin, sağlık üzerinde ciddi etkisi olabilecek hipoksemiye (solunum yetmezliği) neden olabileceği belirtiliyor. Hatta SpO2 değeriniz normalin altındaysa, hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum derhal tıbbi yardım gerektirir.

Bu durumda kimler SpO2 değerlerini düzenli olarak kontrol ettirmeli de diyebilirsiniz?

Fiyatına gelirsek 1200 TL.

Artıları

Uzun pil ömrü

Mükemmel fitness takibi

Sağlık uygulamasında veriler zengin

Ekran canlı ve parlak

Dayanıklı yapı ve güzel görünüm

Uygun Fiyat





Eksileri

Sınırlı yazılım işlevselliği

iOS cihazlarla sınırlı uyumluluk

Üçüncü taraf uygulaması yok

Ekranın düşük yenileme hızı fark edilir

Bazı etkinlik türleri telefon uygulamasıyla senkronize edilemiyor

Akıllı özellikler çok etkileşimli değil