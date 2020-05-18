Huawei Watch GT 2e inceleme - Bu saat kanınızdaki oksijen miktarını ölçüyor!
Huawei Watch GT2 ve GT 2e, özellikle SpO2 yani kandaki oksijen seviyesi tespit etmek gibi birçok pratik spor ve sağlık işlevi ile donatıldı. Biz de bu videoda Huawei Watch GT 2e ile kandaki oksijen seviyelerinin nasıl ölçüleceğinden bahsedeceğiz. Onur Binay/posta.com.tr
18 Mayıs 2020, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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SpO2 sensörü, kullanıcıların sağlık ve kondisyonları hakkında daha iyi bilgi edinmek için kan oksijen doygunluk düzeylerini izlemelerini sağlıyor. Şu anda bu cihazla beraber Huawei Watch GT2, Honor Band 5, Band 5i ve Honor MagicWatch 2 kan oksijen izleme fonksiyonunu destekliyor.
Biraz daha detaya girecek olursak, yani SpO2 nedir, ne değildir, ne işe yarar gibi konulara. Biraz da bundan bahsedelim.
Bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesinin bir tahminini temsil eder. Sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ila 100 arasında olması gerektiği ifade edilirken, kandaki düşük oksijen seviyesinin, sağlık üzerinde ciddi etkisi olabilecek hipoksemiye (solunum yetmezliği) neden olabileceği belirtiliyor. Hatta SpO2 değeriniz normalin altındaysa, hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum derhal tıbbi yardım gerektirir.
Bu durumda kimler SpO2 değerlerini düzenli olarak kontrol ettirmeli de diyebilirsiniz?
Fiyatına gelirsek 1200 TL.
Artıları
Uzun pil ömrü
Mükemmel fitness takibi
Sağlık uygulamasında veriler zengin
Ekran canlı ve parlak
Dayanıklı yapı ve güzel görünüm
Uygun Fiyat
Eksileri
Sınırlı yazılım işlevselliği
iOS cihazlarla sınırlı uyumluluk
Üçüncü taraf uygulaması yok
Ekranın düşük yenileme hızı fark edilir
Bazı etkinlik türleri telefon uygulamasıyla senkronize edilemiyor
Akıllı özellikler çok etkileşimli değil