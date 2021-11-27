Huawei'nin GT serisi akıllı saatleri tamamen dayanıklılıkla ilgili. Şirket daha iyi pil ömrü elde etmek için bazı özelliklerden vazgeçti ve daha akıcı bir işletim sistemi kullandı. Ancak Huawei’nin son saati, Samsung, Garmin ve Apple gibi markaların ürünleriyle rekabet adına sağlam özellikle sunuyor. Huawei Watch GT 3, Huawei'nin diğer saatlerine oldukça benzese de burada metal tercih edildi. Huawei Watch GT 3’ün ön kasası hafif ve güçlü, ısıya ve soğuğa dayanıklı paslanmaz çelikten üretildi. Paslanmaz çelik kasa ve baklalı kayışlar Huawei’nin klasik görünümlü akıllı saat konseptini bir üst noktaya taşımayı başarıyor. GT 3, selefi GT 2'nin aynı klasik saat tasarımını geliştirse de Huawei Watch 3'teki yeni döner kurma kolu ve işlev düğmesini benimsiyor. Ayrıca polimer fiber kompozit malzemeden üretilen arka kasa, artırılmış dayanıklılık ile destekliyor.

46 ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğinin yer aldığı modelde, 42 mm seçenekler arasında beyaz ve altın renk seçenekleri bulunuyor. 46 mm'lik kasa bileğinize hemen uyum sağlasa da metal olduğundan biraz ağır. Gece kullanmak için de biraz büyük gelebilir. Yan tarafta, iki adet fiziksel düğme var ve bunlardan biri dokulu kurma kolu gibi. Bu, dokunsal geri bildirimlerle gezintiyi biraz daha verimli hâle getiriyor. Bu tuşa bastığınızda saatin uygulama menüsüne erişebilirsiniz. Hemen altında ise hızlı erişim tuşu var. Daha önceki Huawei akıllı saatlerinde bu Egzersiz uygulamasına hızlı geçiş için kullanılıyordu. Şimdiyse buna istediğiniz bir uygulamayı atayabilirsiniz. Watch GT 3 suya dayanıklı bir akıllı saat. 50 metre derinliğe kadar su direncine sahip.

Dokunmatik ekran ve düğmeleri kullanarak Watch GT 3’ü kontrol edebilirsiniz. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED ekran renkli saat yüzlerini güzel gösteriyor. Panel 60 Hz yenileme hızına sahip olduğundan kullanıcı arayüzü geçişleri ve kaydırmalar akıcı. 800 nit tepe parlaklık ile saat ekranını açık havada da rahatlıkla görebilirsiniz. Çerçevenin etrafındaki 2.5D kavis, saat üzerinde kaydırmayı dokunsal anlamda hoş bir hale getiriyor. Üstteki tuş dokulu bir yapıya sahip olduğundan parmağınızla döndürmek kolay. Tasarım anlamında Huawei Watch 3 Pro, yuvarlak bir Apple Watch'ın nasıl olabileceğinin yakın bir tasviri. Çünkü buradaki paslanmaz çelik kasa, dokulu kurma kolu ve hafif kavisli ekran çerçevesi gibi detaylar Apple Watch’u andırıyor. Kısaca Huawei Watch GT 3 tasarımsal anlamda satın alınabilecek en iyi görünümlü akıllı saatlerden biri.

Performans anlamında saat gücünü ARM Cortex-M işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızadan alıyor. Dahili hafıza, saate yeteri kadar uygulama yükleme veya müzik parçası aktarmak için yeterli. Saat, sahip olduğu bu donanım paketiyle iyi bir performans gösteriyor. Bağlantı konusunda ise saatte Bluetooth 5.1 ve NFC mevcut. Buna ek olarak eşleştirilmiş bir akıllı telefon aracılığıyla telefon görüşmeleri yapmak ve almak için hem hoparlöre hem de mikrofonu var. Bunlar, çoğu aramada gayet iyi çalışıyor. Watch GT 3'teki son büyük değişiklik, arka taraftaki yeniden tasarlanmış TruSeen 5+ sensörü. Önceki GT saatlerindeki fotodiyot sayısını iki katına çıkarıp, daha doğru okumalar için ek bir ışık kaynağı eklendi. Tüm gün SpO2 izleme de artık mümkün, ancak kutudan çıktığı anda etkinleştirilmemiş. SpO2 okumaları Apple Watch Series 6 ile iyi uyum sağladı ve her zaman %97 veya üzerinde gezindi. GT 3'ün tıbbi bir cihaz olarak onaylanmadığını unutmayın, bu nedenle bu okumaları yalnızca referans olarak almalısınız. Sağlık ölçümleri ve antreman verileri birlikte işlendiği için durumunuzla alakalı net sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Watch GT 3, 6 egzersiz modunun otomatik olarak tanıyabiliyor. Ayrıca 18 profesyonel egzersiz modu ve 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor.

Huawei GT 3, Harmony işletim sisteminin giyilebilir sürümünü çalıştırıyor. Bunu ilk kez Watch 3 Pro'da gördük. Bu, Huawei'nin orijinal Lite OS'inden büyük ölçüde etkilenmiş, ancak öncekinden daha fazla özellik ve daha fazla derinlik sunuyor. Burada yaygın üçüncü taraf uygulama desteğinin olmaması, sağlık verilerini kolayca dışa aktarma veya çoğu genel fitness uygulamasıyla senkronize etme yeteneği gibi bazı eksiklikler de var. Saatte 10 adet stok kadran var. Kadran olarak kendi fotoğraflarınızı kullanabilirsiniz. Bazı saat kadranları, favori uygulamalarınıza kısayollar veya ek saat dilimleri eklemek için özelleştirilebiliyor. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak, yüzlerce indirilebilir kadrana da Huawei Sağlık üzerinden erişebilirsiniz. Varsayılan olarak, otomatik kalp atış hızı ve uyku izleme etkin, ancak otomatik stres testi, SpO2 izleme veya sürekli cilt sıcaklığı ölçümlerini etkinleştirmek için Huawei Sağlık ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Ayrıca GT 3'teki kalp atış hızınızı koşu bandı gibi uyumlu fitness ekipmanlarıyla senkronize edebilirsiniz.

Huawei Watch GT 3, sahip olduğu beş ana uydu sistemi sayesinde hassas konumlandırma yapabiliyor. GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS ile beraber saat, parazit önleme özelliğine sahip yerleşik çift bantlı Beş Sistem GNSS konumlandırma çipine de sahip. 5 ana uygu sistemine uygunluğu sayesinde saatin arama hızı rakiplerine oranla oldukça yüksek seviyede. Antrenmanı tamamladığınızda GPS rotanız otomatik olarak işlenebiliyor. Bu rotayı kolaylıkla Huawei Sağlık uygulaması üzerinde görüntüleyebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca saat, hareket etmeyi bıraktığınızı fark ederse antrenmanı otomatik olarak bitirebiliyor. Petal Maps’i saate indirip, navigasyon takibini direkt saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Özellikle otomobil kullanırken direkt olarak saatiniz üzerinde ne kadar mesafe sonra ne yöne dönmeniz gerektiğini görebilmeniz, telefon ekranına bakmanızdan daha güvenli bir yöntem.

Huawei Watch GT 3, 455 mAh pil yer alıyor. Tek şarjla 46mm versiyon 14-15 gün, 42mm versiyon ise 7 günlük kullanım süresi sunuyor. Bu sürelere ulaşılıp ulaşılamayacağı, saati nasıl kullandığınıza da bağlı. Saatte kablosuz şarj desteği var, böylece telefonunuzun kablosuz ters şarj özelliğini açarak da acil durumlarda şarj edebiliyorsunuz. Şarj konusunda saat, sıfırdan %100’e yaklaşık bir buçuk saatte çıkıyor, yarım saatten biraz fazla sürede ise %50 pil şarjına ulaşabiliyor.

Huawei Watch GT 3, Huawei’nin giyilebilir cihazları arasında en doğru kalp atış hızı ve GPS takibine sahip olduğu söylenebilir. Harmony OS'deki genişletilmiş özellik seti ve ek ayrıntılar Lite OS'den daha iyi. Pil ömrü de oldukça uzun. Hem şık hem de sağlık ve egzersiz odaklı özelliklere sahip bir akıllı saat arıyorsanız Huawei Watch GT 3 modeline bakabilirsiniz.