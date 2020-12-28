Huawei X Gentle Monster Eyewear II detaylı inceleme

Huawei , ikinci nesil akıllı gözlükleriyle geri döndü ve şirket bir kez daha Gentle Monster ile ortaklık kurdu. Bilmeyenleriniz için Gentle Monster, Güney Koreli bir güneş gözlüğü ve optik gözlük markası. Aslında 2011 yılında kurulduğu için nispeten genç bir şirket. Yine de oldukça hızlı bir şekilde kendisine bir isim, marka yaratmayı başardı.

İki şirket aslında bu gözlükler için dört farklı model duyurdu. Sadece tasarım açısından farklılar, bunun dışında aynı özellikleri sunuyorlar. Yani gözlüğün hem güneş hem de normal modelleri var.

Huawei'nin duyurduğu dört modelden üçü esasen güneş gözlüğü, geri kalanı ise okuma gözlüğü. Evet, özel bir normal okuma gözlüğü seti alabilir ve bazı akıllı özelliklere sahip olabilirsiniz. Ancak bunu kaç kişi tercih eder tartışılır.

TASARIM

Huawei X Gentle Monster Eyewear II, akıllı ama normal bir gözlük gibi görünüyor. Bir önceki modele göre daha kalın kenarları var. Ancak çok da kalın değil. Aslında hoparlörleri ve orada bulacağınız dokunmatik panelleri barındırmak için bu kadar kalınlar. Bu tür bileşenlerin çok daha kötü şekilde uygulandığı modeller gördüm. O nedenle buradaki tasarım bence şık. Dışardan bakarak bunların akıllı gözlük olduğunu bilmek ya da anlamak da neredeyse imkansız. Ancak daha yakından bakarsanız, üzerindeki hoparlörleri görebilirsiniz.

Genişlik anlamında ise ideal boyuttalar. Kafam küçük değil, hatta biraz büyük de denebilir. Buna rağmen sıkma ya da bolluk hissetmedim. Yine de daha küçük modelleri var, bu yüzden hangi çiftin size uygun olduğunu bulmanız gerekecek.

Camların olduğu yani saplar ile camlarına birleştiği alan ise oldukça geniş ve düz. Bu da yanlardan giren güneş ışığı nedeniyle göz kamaştırmasına neden olabilir. Bazen gözlerinizin yanlarında dikiz aynaları varmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak bunlara oldukça çabuk alışıyorsunuz. Bu sizi sürekli rahatsız edecek bir şey de değil. Ayrıca, doğru bedeni alırsanız, bu problemi hiç yaşamazsanız.

Yanlarla olan bağlantı güven uyandırmasa da gözlüklerin kendisi oldukça sağlam görünüyor. Gözlüğün ana kısmı oldukça ince bir metal parçasıyla gövdeye bağlanmış. Bu gerçekten güven uyandırmasa da sağlam duruyor. Ayrıca Gentle Monster'ın burada titanyum elastik menteşeler kullandığı söyleniyor. Bu yüzden onları bu kadar küçük tutmayı başarmış. Titanyumun normal metalden çok daha güçlü olduğunu belirtelim. Bunun uzun vadede bir sorun olacağını sanmıyorum ama göreceğiz.

Yapı malzemeleri söz konusu olduğunda camların kendisine ek metal ve plastik görüyoruz. Normal gözlüğünüzden biraz daha ağırlar. Ancak kullanırken onlardan rahatsız olacağınız kadar da ağır değiller. Açıkçası, Huawei ve Gentle Monster onları 48.1 gram ile oldukça hafif tutmayı başarmış. Modele bağlı olarak ağırlık da değişiyor. Bunlar arasında 44.6, 45.45 ve 44.2 gram yer alıyor.

Eşleştirme işlemine geçmeden önce gözlüğü kılıfına yerleştirmeli ve kılıfı da şarja taklamasınız. Daha sonra arkadaki düğmeye 3-4 saniye basın. Bu şekilde Eyewear II eşleştirme moduna geçecek. Akıllı telefondaki Bluetooth ayarlarını açın ve gözlüğü seçerek eşleştirme işlemini gerçekleştirin. Eğer Huawei EMUI 10 veya üzeri yüklü telefon kullanıyorsanız, gözlüğü dokunma kontrolleri ve benzeri birtakım ayarlarını Bluetooth menüsü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Diğer marka telefon kullananlar AI Life uygulamasını kullanmalı.

Sert kapaklı şarj kutusu

Bu akıllı gözlükler oldukça süslü bir çantanın içinde geliyor. Gözlüklerinizi takmadığınız zamanlarda onu koruyacak sert kılıftır onları saklayabilirsiniz. Yine de bu normal bir durum değil, çünkü bu kılıf aynı zamanda bir şarj istasyonu görevi görüyor. Fikir, aslında kablosuz kulaklıklarla elde ettiğiniz şeye benziyor. TWS kulaklıkları gibi kendi başına bir pil ile gelmiyor. Şarj işlemini başlatmak için gözlük içindeyken kılıfı bir güç kaynağına bağlamanız gerekiyor.

Gözlükleri kutu içine yerleştirmek ve çıkarmak da son derece kolay ve yapılması da doğal. Ayrıca, kılıfın içi bir çeşit kumaşla kaplı ve üst katman oldukça kalın, böylece camlar iyi korunuyor. Kasa hızlı şarjı da destekliyor. Güç kaynağına bağladığınızda ve gözlük şarj olurken, kılıfın arka tarafında yeşil bir bildirim ışığı göreceksiniz. Şarj etmekten bahsetmişken, bunları şarj etmek için yapmanız gereken tek şey, kutudan çıkan USB C Tipi kabloyu adaptöre bağlamak. Sonrasında gözlükler kasanın içinde kablosuz olarak şarj oluyor.

Ya performans, onları kullanmak nasıl bir duygu?

Dürüst olmak gerekirse, performans anlamında ihtiyaçları karşılıyor. Kullanması tuhaf hissettirecek ağır bir akıllı gözlük bekliyordum. Normal bir güneş gözlüğü kullanıyormuşum gibi hissettireceğini düşünmemiştim ama öyle oldu. Bu gerçekten iyi bir şey. Bunları sıradan güneş gözlükleriniz olarak kullanabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda "akıllı" özelliklerini ateşleyebilirsiniz. Yanları normal güneş gözlüklerinden biraz daha ağır ve kalın hissetirse de, buna oldukça hızlı alışıyorsunuz. Uzun süreli kullanımdan sonra bile herhangi bir yorgunluk hissetmedim.

Bunları son dönemdeki hava şartları nedeniyle genelde bulutlu havalarda kullandım. Neyse ki, bazen biraz güneşliydi, bu yüzden camları da test edebildim. Güneş gözlüğü konusunda uzman değilim, ama takmayı ve kullanmayı seviyorum. Videolarımda da bunu görüyorsunuz. Taktığınızda etrafı çok karanlık yapmıyorlar ve sıradan bir güneş gözlüğü olarak gayet iyi hissetiriyorlar.

Akıllı özellikler söz konusu olduğunda, bunlardan epeyce var. İlk başta telefonla düzgün bir bağlantı kuramadığım gerçeği dışında, akıllı özelliklerle ilgili sorun yaşamadım.

Sağ ve sol hoparlörler bir ara bağlanmadı. Ancak bu yaklaşık 5 saniye sürdü ve sonrasında düzeldi. Bunun dışında bağlantı iyiydi. Konuşurken, bu gözlüğü yüzünüzden çıkardıktan sonra, hangi sesi/müziği çalıyorsanız çalın, kapanıyor. Onları tekrar taktığınızda oynamaya devam ediyor. Bu, sahip olunması gereken gerçekten kullanışlı bir özellik.

Şimdi, daha önce dokunmatik panellerden bahsetmiştim. Bu akıllı gözlüğün hem sağ hem de sol tarafında bunlardan var. Bu dokunmatik paneller hem dokunma hem de kaydırma komutlarına yanıt veriyor. Google Play Store'da bulacağınız şirketin AI Life uygulamasıyla özelleştirilebiliyorlar. Çalma listenizdeki parçaları değiştirmek için sağ taraftan kaydırabilirsiniz, sola kaydırmak ise sesi ayarlar. Sağ tarafa çift dokunmak müziği çalmanıza / duraklatmanıza izin veriyor. Sol tarafa çift dokunmak sesli asistanı uyandırıyor. Bununla birlikte, birisi sizi ararken veya bir görüşmedeyken çerçevenin iki tarafına çift dokunursanız, cevaplayabilir / kapatabilirsiniz. Bu çerçevelerin izin verdiği son hareket ise kıstırma. Sol tarafı sıkıştırırsanız, eşleştirme moduna giriyorsunuz. Dokunmatik paneller oldukça büyük olduğu için tüm bu hareket kontrolleri gerçekten iyi çalışıyor.

Ses konusunda da iyi

Ses açısından, Huawei ve Gentle Monster burada oldukça iyi bir iş çıkarmış. Orta aralık kulağa iyi geliyor. Bu özellikle telefon görüşmelerinizi dinlerken kullanışlı. Bas sesleri daha düz ve tizler kulak içi veya kulak üstü kulaklıklarda olacağından daha tiz sesler çıkarsa da, bir güneş gözlüğü için şaşırtıcı derecede iyi.

Ses iyi ama dışarı sızdırıyor. Yani yanınızdakiler ne dinlediğinizi veya konuştuğunuzu duyabilir. Tabi ses sızıntısı, elbette dinlediğiniz şeyin hacmine de bağlı.

Huawei buraya yarı açık 128 mm hoparlör dahil etti. Elbette bu her iki taraf için de geçerli. Yepyeni bir akustik sistem, ses sızıntısını 12 dB'ye kadar azaltabiliyor. Şirket, ses sızıntısını en aza indirmek için ters ses dalgaları kullanıyor. Kullanımım sırasında müzik, podcast'ler dinledim ve bazı telefon görüşmeleri yaptım.

Fark edilen şey, hem müziğin hem de podcast'lerin duyulması kolaydı. Aanki ortalama bir açık kulak kulağımdaymış gibiydi. Aramalara gelince, biraz farklı bir deneyim yaşadım. Konuştuğum insanlar çok uzaktaymış gibi ses çıkardıklarından ses harika değildi. Yine de sessiz ortamlarda onları duyabiliyordum. Sokakta da karşı tarafı duymak bir hayli zordu. Olumlu yanı, sesi karşı tarafa yüksek gitmesi. Hatta bazıları kulaklık sesini düşürmeleri gerektiğini bile söyledi.

Bunları takarken birkaç oyun da oynadım ve deneyim oldukça iyiydi. Bu akıllı gözlükler Bluetooth 5.2 kullanıyor ve oyun oynarken ses gecikmesi veya benzeri herhangi bir sorun yaşamadım. Genel olarak iyi bir deneyimdi.

Peki pil ömrü?

Bazılarınız muhtemelen pil ömrünün nasıl olduğunu merak ediyor. Bazı TWS kulaklıklarla aynıydı aslında. Tabi sesin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak yine bu değişebilir. Testlerimi ses yüksekliği yüzde 60 civarındayken yaptım. Hatta bazen daha düşüktü.

Bu yüzdeyle gözlüklerden yaklaşık 4,5 ile 5 saat arasında oyun süresi elde edebildim. Dediğim gibi, ne yaptığınıza bağlı olarak bu değişebilir.

Buradaki tek dezavantaj, onları şarj etmek için kılıfa ihtiyacınızın olduğu. O olmazsa onları anında şarj edemezsiniz.

Kısaca bu tür bir pil ömrü çoğu insan için fazlasıyla yeterli diyebilirim.

Ek olarak, camların ıslanması veya tozlanması durumunda ne kadar dayanıklı olduğu belli değil. Huawei, Eyewear II'nin IP54 derecelendirmesine sahip olduğunu, yani sıçramaya, suya ve toza dayanıklı olduğunu söylüyor. Siz yine kullanırken dikkatli olun derim.

Sonuca bağlıyorum

Huawei X Gentle Monster Eyewear II akıllı gözlük ucuz değil. Gözlüklerin Türkiye fiyatı 4 bin 999 TL.

Bunu söyledikten sonra, bu kadar paraya değer mi diyebilirsiniz. Bunların tasarımını beğendiyseniz ve her iki şekilde de güneş gözlüklerine biraz para harcayacaksanız, akıllı özellikler için biraz fazladan para harcamak mantıklı olabilir.

Esas soru şu ki, güneş gözlüklerinizde buradaki gibi akıllı özelliklere ihtiyacınız var mı, bunu istiyor musunuz?

Bu sorunun cevabı evet ise ve bütçeniz varsa, o zaman elbette satın alabilirsiniz. Bunların gözlük olduğu ve kulaklık gibi cihazlardan farklı olduğu düşünüldüğünde ses iyi. Dokunmatik paneller amaçlandığı gibi çalışıyor.