Huawei Watch 3, 316L paslanmaz çelikten yapılmış kasayla oldukça şık ve 63 gram ağırlığıyla hafif bir saat. 46 mm'lik kasa bileğinize hemen uyum sağlıyor. Ancak gece kullanmak için biraz büyük gelebilir. Arkadaki seramik kaplama cildinize zarar verecek türden değil. Yan tarafta, iki adet fiziksel düğme var ve bunlardan biri dokulu kurma kolu gibi. Bu, dokunsal geri bildirimlerle gezintiyi biraz daha verimli hale getiriyor. Bu tuşa bastığınızda saatin uygulama menüsüne erişebilirsiniz. Hemen altında ise hızlı erişim tuşu var. Daha önceki Huawei akıllı saatlerinde bunu Egzersiz uygulamasına hızlı geçiş için kullanıyorduk. Şimdiyse buna istediğiniz bir uygulamayı atayabilirsiniz. Watch 3 Pro, büyüyen gövdesine rağmen diğer Huawei akıllı saatleri gibi 22mm kayışları destekliyor. Saat deri ve silikon olmak üzere iki farklı kayış seçeneğiyle geliyor. Sık spor yapan biriyseniz ya da denize veya havuza girecekseniz, burada silikon kayışı tercih etmelisiniz. Havuz veya deniz demişken, Watch 3 Pro suya dayanıklı bir akıllı saat. 5 atmosfer ve 50 metre derinliğe kadar suya dirence sahip.

Dokunmatik ekran ve düğmeleri kullanarak Watch 3 Pro’yu kontrol edebilirsiniz. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED ekran güzel ve renkli saat yüzlerini güzel gösteriyor. 60 Hz yenileme hızına sahip ekran, kullanıcı arayüzü geçişlerinde, kaydırmalarda iyi bir akıcılık sunuyor. Performans anlamında saat gücünü Huawei yapımı HiSilicon Hi6262 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızadan alıyor. Dahili hafıza, saate yeteri kadar uygulama yükleme veya müzik parçası aktarmak için yeterli. Watch 3 Pro, sahip olduğu bu donanım paketiyle iyi bir performans gösteriyor. Bağlantı konusunda ise saatte 802.11b/g/n Wi-Fi desteği, Bluetooth 5.2 ve NFC mevcut.

HarmonyOS, ABD hükümetinin kısıtlamalarına ve şirketin mobil ürünlerinde Google Hizmetlerini kullanamamasına karşı Huawei'nin yanıtı. Huawei Watch 3 Pro, HarmonyOS 2'yi kullanan ilk cihaz. Hız, akıcılık ve pürüzsüzlük şaşırtıcı. Duraklama ve yavaşlama yok, sadece anlık tepki var. Parlak renkler, büyük simgeler, net metin ve saat ara yüzleriyle çekici bir şekilde tasarlanmış. Dairesel simgelerden oluşan ve Apple'ın WatchOS'ine benzeyen ana menüyü görmek için kurma koluna basabilirsiniz. Menüler ve seçenekler, dairesel ekrana uyum sağlayan ve Galaxy Watch 3'teki Tizen'i hatırlatan dikey şekilde kayan bir listeyle gösteriliyor. Ekranı sola kaydırdığınızda Wear OS ve Huawei'nin kendi LiteOS’i gibi bilgi panellerini göreceksiniz.

Huawei telefonunuz varsa, eşleştirme ve kurulum işlemi oldukça kolay gerçekleşiyor. Telefonunuza saatinizi eklemek için Huawei Health uygulamasını kullanabilirsiniz. İşlem birkaç dakika sürüyor. Bu arada saati iPhone’lar ile de kullanabilirsiniz. HarmonyOS 2'nin akıcılığı, yazılımda sorunsuz gezinmeyi sağlıyor. Pusulaya erişim, nefes egzersizleri, müzik uygulaması ve eSIM de dahil tüm ana özellikler için uygulamalar var. eSIM ile telefonunuzdan bağımsız olarak Huawei Watch 3 Pro’yu dışarıda gerçekleştireceğiniz aktivitelerde tek başına kullanabilir, hücresel veri bağlantısı kurabilir veya telefon görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Ancak eSIM desteğinin Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bu imkandan daha iyi yararlanabileceksiniz. Saat üzerindeki dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde bağlı telefona gelen çağrıları doğrudan akıllı saat üzerinden cevaplayabilirsiniz. Burada karşı tarafın ve sizin sesiniz gayet net ve anlaşılır.

Huawei, Watch 3 Pro’yu sensörlerle donattı. Arkada kalp atış hızı sensörü, kan oksijen (SPo2) sensörü ve cilt sıcaklığı sensörü var. Huawei Sağlık uygulaması içinden etkinleştirerek sürekli sıcaklık izlemesini yapabilirsiniz. Birincil olmasa da bu dönemde vücut sıcaklığını her an ölçmek için kullanabileceğiniz pratik bir yöntem. Saat, 100 farklı egzersiz modu, otomatik düşme algılama ve tüm gün aktivite kaydı da size sunuyor. Uyku takibi de iyi çalışıyor.

Watch 3 Pro'daki antrenman izleme ekranları net ve okunması çok kolaydır. Aynı zamnda faydalı bilgilerle dolu. Watch 3 Pro’nun Fitbit Versa 3'ten çok daha hızlı şekilde GPS sinyali aldığını ve adım sayısı, kalp atış hızı ve yakılan kalorilerle ilgili genel doğruluğunun Apple Watch SE ile eşleştiğini söyleyebiliriz.

Huawei, burada bir Android telefona bağlandığında üç gün veya özel pil modu etkinken 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Kalp atış hızı izleme etkinken ve GPS olmadan bir saatten daha az tek bir antrenman izlendiğinde, pil yaklaşık iki buçuk gün gidiyor. Ultra-uzun pil modunda sadece belirli uygulamalarının internete erişmesine izin veriliyor. Bu modda ise 21 güne varan çalışma süresine ulaşılabiliyor. Şarj konusunda ise saat, sıfırdan %100’e iki saatten fazla sürede çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile de yüzde 20’ye yakın enerji elde edebilirsiniz.

Hem şık hem de sağlık ve egzersiz odaklı özelliklere sahip bir akıllı saat arıyorsanız Huawei Watch 3 Pro uygun bir seçenek olabilir. Huawei ekosistemine ait başka cihazlarınız da varsa, Watch 3 Pro, bunlara da iyi bir ortak olabilir.