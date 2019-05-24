ABD ile Çin arasında 1 yılı geride bırakan ticaret savaşı iki ülke arasında gümrük tarifeleri misillemeleriyle sonuçlanırken, Washington yönetimi ticaret savaşını bir adım daha ileri götürdü. Google, Çinli teknoloji şirketi Huawei’in akıllı telefonlarının Çin dışında Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimi engellendi. Şirket daha sonra kararın 90 gün ertelendiğini duyurdu. Huawei de bu gelişmelerin ardından kendi işletim sistemini geliştirdiğini duyurdu. Peki, Huawei yeni işletim sistemi ne zaman gelecek? İşte Huawei işletim sistemi ile ilgili detaylar…

ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesinde yer alan Huawei, Google kısıtlamalarından kurtulmak amacıyla kendi işletim sistemini geliştirme çalışmalarına start verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. 90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.

İŞTE HUAWEİ İÇİN MERAKLA BEKLENEN TARİH!

Huawei CEO’su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi. Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti.

Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen konuşulanlar arasında bulunuyor.

Alınan yasak kararları sonrasında ise bazı teknolojileri şirketleri Huawei’ye sırtını dönmüş durumda. Bunlar; Google, Microsoft, Qualcomm, Intel, Lumentum, Panasonic, ARM, Vodafone, EE olarak görülüyor. Zaman içerisinde bu listenin artması öngörülüyor.

TEKNOLOJİK SOĞUK SAVAŞ ENDİŞELERİ

Uluslararası gündemin başlıca tartışma konusu haline gelen ticaret savaşları söylemi, karşılıklı tarifelerle tarafların birbirini sınırlaması anlamından daha çok, uluslararası güç dengeleri açısından bir revizyon dönemi niteliği taşıyor. Özellikle son birkaç haftadır ABD ve Çin arasındaki ihtilafların merkezine Çin’in teknoloji devi Huawei firmasının yerleşmiş olması, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin dünyayı bir teknolojik soğuk savaş sürecine sürükleyeceği endişelerine yol açıyor. Çin’in son on yılda, özellikle yapay zeka, robotik ve yüksek hızlı cep telefon ağları gibi alanlarda sergilediği teknolojik ilerlemeler, Pekin’in Batılı gelişmiş ülke şirketlerinin geleceğin teknolojilerinde doğrudan rakibi konumuna yükselmesini sağladı. Bu noktada Trump yönetiminin dikkatleri Huawei firmasının üzerine çekmiş olmasının en önemli sebebi de ABD’nin Çin’in yükselişine karşı kurguladığı genel stratejisini örtme manevrası olarak değerlendiriliyor.

AA - İHA