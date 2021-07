Huawei FreeBuds 4, tasarım açısından FreeBuds 3'e oldukça benziyor. Şarj kutusu daha küçük ve daha hafif. Aynı şey kulakiçi kulaklıklar için de geçerli. Yine de, kulakiçi kulaklıklar söz konusu olduğunda boyut farkını fark etmeyebileceğinizi unutmayın. Hem şarj kutusu hem de kulaklıklar yine plastikten yapılmış ve yine parlaklar. FreeBuds 4 ile parmak izi sorunu Freebuds 3’e kıyasla daha az bir sorun yaratıyor. Kulaklıkların kendisi bu sefer biraz farklı bir şekil sunuyor. Huawei, bunu daha ergonomik olacak şekilde değiştirdiğini ve gürültü engelleme ile daha iyi bir iş çıkardığını söylüyor. FreeBuds 3'ün yaptığı gibi kulaklarınıza çok iyi oturdukları için onları kullanırken farkı gerçekten fark etmeyeceksiniz. Onları daha uzun süre kullanmakta hiçbir zaman sorun yaşatmıyor. Şarj kutusunda tek bir gösterge ışığı var ve dışarıya yerleştirilmiş. Bu, şarj kutusunun ve kulaklıkların şarj seviyesini gösteren kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte yanıyor. Sağ tarafta bir eşleştirme düğmesi bulunurken altta Type-C şarj bağlantı noktası yer alıyor. FreeBuds 3'te gördüğümüze benzer şekilde zar zor fark ediliyor.

Kasa yeterince küçük ve iyi bir malzemeden yapılmış. Kapakta ve kulaklıklardaki kullanılan mıknatıslar da kaliteli. Kayda değer olan diğer şey, çoğu kulağa mükemmel şekilde uyması. Tabi bu uyum durumu herkesi için doğru olmayabilir. Bu nedenle, satın almadan önce benzer bir çift kulaklık denemek iyi bir fikir olabilir. Tasarım söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bu kulaklıkların suya ve toza dayanıklılık açısından IPX4 sertifikasına sahip olması.

Ses kalitesi anlamında FreeBuds 3 oldukça iyiydi ve FreeBuds 4 bunu geliştiriyor. Boyutları göz önüne alındığında daha da büyük 14,3 mm dinamik sürücülere sahipler. Müzik dinlerken net bir stereo efekti elde edeceksiniz, ses ise oldukça dengeli. Alçaklar, ortalar ve yüksekler iyi ayarlanmış. Burada FreeBuds 3'e kıyasla çok az da olsa gelişmiş bas elde edeceksiniz.

FreeBuds 4, FreeBuds 3'ün yaptığı gibi aktif gürültü iptali (ANC) sunuyor. Ve bu yön de geliştirildi. FreeBuds 4, gürültü engelleme için FreeBuds 3'tekine kıyasla iki mikrofona güveniyor. Bir kafede oturup ANC'yi çalıştırdığınızda, gürültünün çoğu gidiyor. ANC, elbette, silikon contalı veya baş üstü modellerde olduğu kadar iyi değil. Ancak bu sınıf için yeterince iyi. Huawei'nin bu kulaklıklara 'Uyarlanabilir Ekolayzır' adı verilen bir özellik getirdiğini de belirtmekte fayda var. Bu, temel olarak, kulakiçi kulaklıkların, onları kullandığınızda başınızın / kulak şeklinizin farkında olduğu ve buna göre sesi uyarlayabildiği anlamına geliyor.

Huawei FreeBuds 3 gerçekten iyi bir arama kalitesi sunuyordu ve FreeBuds 4 de aynı derecede iyi. Hem sizin sesiniz hem de size gelen ses oldukça iyi. Ses, FreeBuds 4 ile FreeBuds 3'e kıyasla daha net. Kulakiçi kulaklıkları kullanırken gelen ses de gerçekten iyi. Bu kulaklıkları kullanarak kolayca toplantılar yapabilirsiniz. Bu kulaklıkları aynı anda iki farklı cihaza da kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Pil ömrü ise kötü değil. ANC kapalı halde her kulaklıkla yaklaşık 4 saat çalma süresi elde ediyorsunuz. Çoğu zaman ANC'yi açık tutarsanız, bu sonuç düşüyor. ANC açıkken (sürekli) yaklaşık 2,5 saatlik pil ömrü bekleyebilirsiniz. İyi haber şu ki, taşıma çantası, kulaklıkları şarj etmeniz gerekmeden önce size yaklaşık dört tam şarj sağlayabilir. Şarj söz konusu olduğunda, burada yalnızca kablolu şarj alıyorsunuz. Huawei, kablosuz şarj kutusu olan bir sürümün ise geleceğini söyledi. Alt kısımdaki Type-C bağlantı noktasıyla kulaklıkları 30 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100'e çıkartabilirsiniz.

Huawei FreeBuds 4, oynatılanı kontrol etmenize izin veren bazı hareketler de sunuyor. Kulaklıkların her biri dokunmaya duyarlı, temel olarak üzerlerinde fiziksel düğme yok. Her iki sapa iki kez dokunursanız, müziği çalabilir / duraklatabilirsiniz. İkisinden birini sıkıştırır ve bir saniye basılı tutarsanız, ANC'yi etkinleştirebilirsiniz. Her iki gövdede parmağınızı yukarı/aşağı kaydırmak ses seviyesini ayarlıyor. Bir kulaklığı çıkardığınızda, yeniden takana kadar oynatma duraklatılıyor. Bu işlevlerden yararlanmak ve bunları düzenlemek için AI Life uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Uygulama ayrıca size her bir kulaklığın ve şarj kutusunun pil durumunu gösterebiliyor.

Huawei FreeBuds 4, silikon kulak ucu istemeyenler için gerçekten uygun bir seçenek olabilir. Huawei FreeBuds Pro’ya alternatif olabilir. Daha iyi pil ömrü sunuyorlar ve daha küçük bir gövdeye sahipler. Yeni bir gerçek kablosuz kulaklık arıyorsanız bunlar dikkate değer diyebiliriz.