Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping, şirketin başkanlık kararnamesi ile ABD'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ihtimalini değerlendirdi. Ping, Huawei şirketinin ABD olmadan da başarılara imza atabileceğini ve ABD'nin tüm dünyayı temsil etmediğini söyledi. Huawei'nin başkanlık kararnamesi ile ABD'deki faaliyetlerine son verilmesi olasılığına dair konuşan Ping, böyle bir durumun hiçbir zaman yaşanmamasını umduklarını çünkü ABD'deki az sayıda Huawei müşterisinin olumsuz etkilenebileceğini belitti.

HUAWEI KRİZİ

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Mıng'ın şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Geçtiğimiz 29 Ocak'ta ABD Adalet Bakanlığı Huawei şirketine aralarında ticaret sırlarını paylaşma ve yaptırımları delme gibi 23 farklı suçlama yöneltmişti. Şirket tüm suçlamaları reddetmişti.

AA