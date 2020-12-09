Huawei, Eylül ayında yeni tasarım ve kablosuz şarj desteği sunan Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatini tanıtmıştı. Şirket 12 Aralık itibarıyla Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG özellikli yeni versiyonunu satışa çıkaracak.

Çinli kaynaklardan gelen bazı bilgilere Huawei, başlangıçta bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan ancak şimdi 2021'de çıkması beklenen yeni bir akıllı saat hazırlıyor.

Huawei Geliştirici Konferansı'nda Huawei, akıllı saatler dahil IoT cihazları için HarmonyOS 2.0 SDK yayınlayacağını duyurmuştu. Özellikle Çin'deki geliştiriciler HarmonyOS 2.0 için uygulamalar geliştirmeye başladı.

Yeni saatin özellikleri henüz belli değil ancak Huawei Watch GT 2 Pro'dan önemli ölçüde farklı olacağı söyleniyor.

Huawei'nin yeni akıllı saatinin HarmonyOS'la çalışacağı ve saatin ilk etapta Çin'de, daha sonra diğer pazarlarda piyasaya sürüleceği belirtildi.