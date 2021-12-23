Huawei’nin katlanabilir telefonu P50 Pocket resmiyet kazandı

Huawei P50 Pocket, açıldığında 7.2 mm, katlandığında ise 15.2 mm kalınlığında. Ağırlığı ise 190 gram. Telefon 6.9 inç büyüklüğünde 120 Hz OLED ana ekranla geliyor. Ekran aynı zamanda 2790 x 1188 piksel çözünürlük sunuyor.

1 inç büyüklüğündeki yuvarlak kapak ekranı ise saati, tarihi ve bildirimleri göstermekten daha fazlasını yapıyor. Bu ekran üzerinden ana ekranda yapılan işlere devam edebiliyorsunuz. Örneğin, harita uygulamasını kapak ekrandan da takip edebilirsiniz.

P50 Pocket’ta üç arka kamera var. Bunlar 40 MP ana, 13 MP ultra geniş ve 32 MP ultra spektrum kameralar. Ultra spektrum kamera renk işlemesini kuvvetlendiriyor.

Telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 888 4G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 veya 12 GB RAM ile 256 veya 512 GB depolama alanları eşlik ediyor. Telefonda 5G desteği ise ne yazık ki yok.

Kutusundan HarmonyOS yüklü olarak çıkacak telefona 40W kablolu şarj desteğine sahip 4000 mAh pil güç veriyor.

Telefonun uluslararası çıkış tarihi belli değil. Ancak Huawei, P50 Pocket'ın Çin dışında da satılacağını doğruladı.