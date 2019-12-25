Hubara kuşlarının neslini tüketecekler

Körfez ülkelerinde av için şahin yetiştirmek ve nadir kuşları öldürmek bir soyluluk göstergesi olarak kabul ediliyor. Pakistan Hükümeti, yok olmanın eşiğindeki nadir şahin türlerinden 150 adet kuşu, geçen yıl Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Makdum’a ‘hediye’ etmişti. Türlerinin son örnekleri olan şahinleri doğal ortamından koparan Pakistan Hükümeti, şimdi de Arap zenginlerine kuş öldürme izni satmaya başladı. Soyu tükenmek üzere olan ‘hubara toy kuşları’, hantal yapısı yüzünden kolay avlanabildiği ve çok nadir bulunduğu için Körfez ülkelerinden gelen zenginlerin gözdesi. Pakistan Hükümeti; kişi başı 100 bin dolar karşılığında Katar Emiri Tamim ile Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa’ya koruma altındaki bu kuşları öldürebilme lisansı çıkardı. Av partilerine katılmak isteyen Arap zenginleri de bu lisanslardan satın alabilmek için sıraya girdi.

Kişi başı 100 kuş

Kış sezonu için şimdilik Katar’dan 10, Bahreyn’den 7 kişiye satılan lisanslar, 10 gün Pakistan’da kalma ve 100 kuş avlama hakkı veriyor. Av lisansı alanlardan, Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın gösterdiği Sindh ve Belucistan bölgelerindeki av alanlarının dışına çıkmamaları isteniyor.

Hubara Kuşu

Hubara, Toygiller familyasına ait bir kuş türüdür. Önceden Asyalı bir alt tür olarak kabul edilen bu kuş şimdi, ayrı bir tür olarak ayrılmıştır. Bunlar, Chlamydotis cinsinin tek üyeleridir. İki türün ayıran ada ise Sina Yarımadasıdır. 1.5 metre kanat açıklığına sahip hubara toy kuşu kolay avlanabilen bir tür. Bilimsel adı “Chlamydotis Undulata” olan Hubara kuşları, Türkiye’de nesli tamamen tükenmiş, ana vatanları olan Afganistan, Pakistan, Kuzey Afrika ve Kanarya Adaları’nda ise nesli tükenmekte olan bir kuş türüdür. Yanlış avlanma ve etinin afrodizyak etkisi yarattığına dair var olan inanç sebebiyle dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır.

Uluslararası CITES sözleşmesi kapsamında soyları koruma altına alınan hubara kuşlarının basına yansıyan en büyük katliamını meşhur Arap Prensi Fahd Bin Abdullah 2000’e yakın hubara kuşunu avlayarak gerçekleştirmiştir.





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