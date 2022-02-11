Bilim & Teknoloji Hubble, iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

Hubble, iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

Bilim & Teknoloji

Hubble, iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin (NGC 169) görüntüsünü yakaladı.

11 Şubat 2022, Cuma 09:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yaptığı açıklamada, bu tür etkileşimlerin yaygın olduğu bilinse de böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının nadir olduğunu kaydetti. Açıklamada, "Aslında süreç, yakalanan görüntüde eylem halinde görülebilir, iki galaksiyi gözle görülür şekilde birbirine bağlayan hassas madde akışları oluştu" ifadesi yer aldı.

Söz konusu etkileşimin, teleskop sayesinde iki yüz milyon ışık yılı uzaklıktan göründüğü belirtildi. En güçlü uzay teleskobu olarak bilinen Hubble tarafından, kozmik malzemeyi IC 1559 isimli küçük bir galaksiden uzaklaştıran NGC 169 adlı büyük galaksi görüntülendi.

NASA'nın, ESA ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Pahalı kaskoya alternatif
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sevgilinin kalbine giden yol teknolojiden geçer! İşte tekno hediyeler