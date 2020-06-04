Hublot en pahalı akıllı saati Big Bang e’yi tanıttı

Hublot’ın diğer saatlerine benzeyen Big Bang e, titanyum ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip. Saatin yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranı çizilmeye dayanıklı safir kristal ile korunuyor. Cihaz ayrıca 30 metre derinliğe kadar su geçirmezlik garantisine sahip.

Wear OS sayesinde Google Play, Google Asistan ve Google Pay gibi özelliklere erişebilen saat, Snapdragon Wear 3100 çipseti, 1GB RAM ve 8GB dâhili depolamayla geliyor. Saatte GPS ya da NFC özelliği yok.

Batarya kapasitesi ise 300mAh. Saat, bu bataryayla bir gün yetecek pil ömrü sunuyor.

Hubolt, Big Bang e’yi ne zaman satışa sunacağı konusunda tarihi vermedi. ABD, Çin, Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD’de satışa çıkması planlanan saatin fiyatı ise 5200 dolar.