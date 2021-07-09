Üretici desteği, tarımsal alanda üretim yapanlara, hububat, baklagil ve dane mısır desteği ve çay budama tazminatı gibi farklı isimlerle ödenmeye devam ediyor. Üreticiler, destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair açıklamayı merakla bekliyordu. Bakan Pakdemirli, beklenen müjdeyi verdi…

HUBUBAT, BAKLAGİL VE DANE MISIR DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasında, "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL’lik ödemenin bugün (9 Temmuz) tarihi itibariyle ödeneceğini açıkladı.

ÜRETİCİ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ayrıca Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamasında

Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL,

Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL,

Bitki karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL,

AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL,

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL

Olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesinin bugün (9 Temmuz) üreticilerin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.