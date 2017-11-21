Huda Beauty Türkiye’de!

Makyaj ve güzellik tutkusuyla bilinen, youtube videolarını milyonlarca kez izlediğimiz Dubai'li fenomen Huda Kattan, kardeşleri ile birlikte kendi markaları Huda Beauty'i yaratmışlardı.Dünyanın her yerinden takip edilen Huda'nın çıkardığı makyaj ürünleri de kendi gibi fenomen oldu ! Likit mat rujlar, özenle tasarlanmış takma kirpiler ve aydınlatıcılar ise en sevilen ürünler arasında...Kısa sürede geniş ürün yelpazesi ile online olarak satılan ürünler bir süredir de Sephora'larda.. Markanın Türkiye'deki takipçilerine ise müjdemiz var : Huda Beauty artık Nişantaşı ve Demirören Sephora mağazalarında!